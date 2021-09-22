Кто же эти мужчины: пять знаков зодиака, из которых получаются лучшие отцы

Все, кто хоть немного знаком с астрологией, знают, что звезды оказывают влияние на характер людей, родившихся под тем или иным зодиакальным созвездием. Благодаря этому некоторые мужчины становятся очень внимательными и заботливыми отцами. О представителях каких знаков зодиака идет речь?

Телец

Такого папу сложно вывести из себя. Он отличается терпением, выдержкой, выносливостью, умеет не проявлять негативных эмоций в виде раздражительности и агрессии. С дочками Телец более ласков и нежен, а мальчиков воспитывает так, чтобы они соблюдали дисциплину.

Дева

Этот отец очень беспокоится о будущем своих детей, поэтому старается им дать все самое лучшее: и воспитание, и образование. Ради наследников он готов буквально горы свернуть, но иногда бывает довольно требовательным и придирчивым. Его критические высказывания, а иногда и придирки могут ухудшить отношения с подрастающим поколением. Но обижаться на такого папу не стоит, ведь он делает замечания из лучших побуждений.

Весы

Такой папа может показаться слабохарактерным, но на самом деле это не так. Когда необходимо, он пресекает попытки детей стать домашними главнокомандующими. А еще такой мужчина является эстетом, поэтому с детства прививает детям чувство стиля и вкуса.

Козерог

Такой отец воспитывает своих отпрысков в относительной строгости. Никаких излишеств — это главное правило отца-Козерога. Это способствует тому, что дети не вырастают избалованными. Любопытно, что с возрастом такой папа становится более мягким и уступчивым. Он обожает своих детей и внуков.

Водолей

С таким отцом точно не соскучишься. У него масса увлечений, которые он с удовольствием разделяет с детьми. В любое время Водолей может сорваться с места и отправиться с ребятами в поход, в путешествие в другую страну или город.

Большим преимуществом является тот факт, что такой отец не будет подавлять детей. Для него важно, чтобы отпрыски открыли все грани своих талантов. Им будет предоставлена свобода действий, но в разумных пределах.