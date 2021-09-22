 

Какой свитер купить на осень и зиму 2021-2022: модные и комфортные модели

22.09.2021, 0:04, Разное
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Вязаные вещи и трикотаж – обязательные элементы осеннего и зимнего гардероба. Когда на улице холодает, возникает необходимость обзавестись новыми теплыми и модными свитерами. Находясь в поисках лучшего варианта, стоит посмотреть подборку актуальных трендовых моделей.

С воротником-стойкой

При поиске базового свитера нельзя не обратить внимание на модели с воротником-стойкой. Вязка горловины повторяет вязку по нижнему краю изделия и на манжетах. Воротник должен быть однослойным, без отворота, и хорошо держать форму. Лучше всего такая горловина смотрится на изделиях гладкой вязки, без фактурных рисунков.

Привычные воротники с отворотом также актуальны, поэтому их можно смело выбирать, если они нравятся больше.

С воротником на молнии

Яркий элемент современного свитера – это воротник с застежкой-молнией. Это эстетика 90-х, и сегодня она в тренде.

Такой свитер подойдет любителям многослойных образов – под него можно надеть футболку или рубашку. Он должен сидеть свободно, без облегания. Длину выбирать по своему вкусу. Актуальны укороченные, средние, длинные модели. Вязка может быть фактурной или гладкой.

С воротником-поло

Такой вариант особенно подойдет тем, кто любит минимализм. Он выглядит очень гармонично, воротник довольно прост, но усложняет образ. Комплект из обычных брюк и такого свитера не будет смотреться банальным. Модель с воротником-поло может быть свободной или облегающей, как водолазка.

В полоску

Актуальным принтом нынешней осени является полоска. Летом в моде были тельняшки в виде лонгсливов, а в холодное время года – свитеры и джемперы.

Ширину и частоту полосок можно выбрать любую, главное – чтобы они хорошо смотрелись на фигуре. Черно-белая полоска – это классический вариант, но цветные также находятся в тренде.

Грубой вязки

На холодный сезон хорошо обзавестись парой свитеров крупной вязки. Они выглядят уютно и отлично согревают зимой. Такой свитер, если он с высокой горловиной, великолепно смотрится с пальто, к тому же с ним не понадобится шарф. Если свитер удлиненный, можно надеть ремень на талию.

Зеленого цвета

Главный цвет этого года – зеленый. Он проник во все сферы гардероба и особенно востребованным оказался в трикотаже. Любой свитер зеленого цвета будет изюминкой гардероба в осенне-зимнем сезоне 2021 года. Оттенки зеленого могут быть разными – холодными или теплыми, в зависимости от типа внешности.



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