Диетолог Нэнси Дехра перечислила причины, из-за которых диета может не давать результатов

Нередко люди долго сидят на диетах для похудения, но не могут добиться результата. Лишние килограммы не исчезают или уходят очень медленно. С чем связаны такие неудачи? Возможно, что вам следует пересмотреть свой подход к питанию и образу жизни. Индийский диетолог Нэнси Дехра перечислила причины, из-за которых диета может оказаться безрезультатной.

Считайте калории

Многие люди включают в свое диетическое меню салаты и овощи, богатые клетчаткой. Такие продукты действительно помогают утолить голод и хорошо насыщают. Но растительные масла и заправки для салатов тоже могут быть очень калорийными. Обязательно подсчитайте их энергетическую ценность.

Когда вы устраиваете перекусы или откусываете маленький кусочек от вкусного блюда, не забывайте вести учет калорий. Иначе все ваши усилия будут напрасными. Достаточно всего пару раз в день попробовать маленькое количество макарон с соусом, чтобы набрать от 80 до 120 калорий.

Будьте осторожны с фруктами

Фрукты – ценный и вкусный источник витаминов и минералов. Но во время диеты ими не стоит чрезмерно увлекаться. Ведь многие плоды содержат немалое количество калорий и сахаристых веществ.

Больше двигайтесь

Диета для похудения не может дать ощутимые результаты, если вы уделяете мало времени физической активности. Если вы не можете посещать спортзал, то старайтесь как можно больше двигаться. Даже ходьба по квартире, легкая утренняя гимнастика или занятия домашними делами помогут вам сжечь калории.

Как ускорить похудение

Диетолог Нэнси Дехра рассказала о том, как ускорить похудение. Чтобы быстрее насытиться, старайтесь есть медленнее. Не отвлекайтесь во время приема пищи на разговоры, гаджеты и просмотр телепередач.

Умейте вовремя остановиться и не допускайте переедания. Если вы чувствуете, что насытились на 80 %, то прекращайте есть.

Включайте в диету для похудения продукты с клетчаткой и белком. Это поможет вам ускорить обмен веществ и улучшить переваривание пищи.

Заключение

Если у вас не получается похудеть, то вспомните все продукты, которые употребляли в течение дня. Определите их энергетическую ценность и подсчитайте суточную калорийность рациона. Неучтенные калории и низкая физическая активность – самые частые причины неудач при похудении.