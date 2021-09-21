 

С 1 января десять школ в Брянской области переведут на белорусский язык обучения

21.09.2021, 9:31, Разное
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Директор департамента образования и науки Брянской области Елена Егора подтвердила, что в рамках подписанных соглашений между правительствами России и Белоруссии с 2022 года в регионе 10 школ перейдут на обучение на белорусском языке.

«Интеграция Российской Федерации и Республики Беларусь является одной из важнейших задач, которая сегодня стоит перед нашей страной. Безусловно, образование и культура в этом процессе занимают особое место. В ходе последних переговоров в Москве Александр Григорьевич Лукашенко особо отметил, что в Беларуси русский язык имеет особый статус, а в России белорусский – нет. Аналогичная ситуация в образовании, на всю Россию всего лишь четыре школы с белорусским языком обучения. Мы оперативно проанализировали ситуацию, и, заручившись полной поддержкой детей, их родителей и педагогов выбрали десять школ, которые уже с 1 января 2022 года перейдут на обучение на белорусском языке. Сразу отмечу, что процесс перехода потребует некоторого времени, сначала лишь часть предметов будет преподаваться на белорусском, но уже с 1 сентября обучение полностью будет осуществляться на нём», – заявила Егорова.

Уже к 2023 году во всех регионах России должны появиться школы с обучением на белорусском языке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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