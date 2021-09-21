Франция продаст атомные подлодки, от которых отказалась Австралия, в КНДР

Французская компания Naval Group и правительство КНДР заключили договор о поставке 12 атомных ракетоносных субмарин стоимостью 21 млрд долларов. Ранее от закупки этих подводных лодок отказалась Австралия.

По словам командующего 2-м флотом КНДР контр-адмирала Пак Хё Чона, атомные подлодки органично впишутся в инфраструктуру безопасности, которую государство выстраивает последние годы. Субмарины пригодны для запуска ядерных баллистических ракет на расстояние до 5000 км, что соответствует северокорейской военной доктрине нанесения превентивного удара. КНДР получит подлодки со скидкой, причём часть контракта будет оплачена рисом, капустой и другими продуктами питания. Таким образом Франция рассчитывает преодолеть продовольственный кризис и улучшить положение своего ВПК.

«Франция всегда ведёт дела честно. Если наше оружие не хотят покупать наши союзники, мы найдём другого покупателя. Со стороны США наивно думать, что, украв у нас контракт, они что-то выиграют. Те субмарины, которые Австралия закупит у американцев, вряд ли долго продержатся в сражении с нашими. Особенно если ими будет командовать бравый северокорейский адмирал, который боится смерти куда меньше, чем гнева великого лидера», – рассказал представитель Naval Group Жан Тюссе.

В Пентагоне назвали решение французских оружейников «ножом в спину» и пригрозили санкциями.

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