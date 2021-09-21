Лучшие заменители сухого молока, которые сделают блюдо еще лучше

Сухое молоко представляет собой обычное молоко, которое было выпарено и превращено в порошкообразную форму, что обеспечивает ему более длительный срок хранения. У этого продукта есть особые преимущества, так как он содержит много жиров и белков.

Именно поэтому достаточно часто в рецептах выпечки используется сухое молоко, так как оно не нарушит пропорции жидкости. Однако этот продукт не всегда есть дома в наличии. Именно поэтому можно использовать различные заменители. Вот несколько таких альтернатив.

Обычное молоко

Поскольку сухое молоко представляет собой не содержащую влаги сухую форму обычного жидкого молока, то они взаимозаменяемы. Фактически разница заключается в количестве калорий, а также процентном содержании кальция в дневной норме.

Фактически можно использовать обычное молоко в любом рецепте, где уже есть жидкость. Однако в блюде, где используются только сухие ингредиенты, использование его нежелательно, так как блюдо может получиться слишком влажным. Для достижения лучших результатов нужно ¼ ст. сухого молока заменить на 1 ст. обычного. Кроме того, нужно уменьшить количество жидкости в рецепте на 1 ст.

Немолочное жидкое молоко

Обычное жидкое молоко является простой заменой сухого молока, но можно использовать и другие виды, например, растительного происхождения: соевое, миндальное или овсяное. Такой продукт может сделать блюдо безлактозным или веганским.

Однако стоит помнить о том, что любое растительное молоко имеет свой определенный вкус. Использовать его нужно так же, как и обычное молоко.

Сухое кокосовое молоко

Если у вас непереносимость лактозы или же вы придерживаетесь веганской диеты, то этот продукт будет отличным вариантом. Сухое кокосовое молоко изготавливается из обычного кокосового молока или сливок путем сушки и распыления.

Этот продукт можно использовать в карри, супах и рыбных блюдах, а также соусах на основе мяса. Стоит помнить о том, что в сухом кокосовом молоке содержится достаточно много жира. Для замены сухого молока стоит использовать пропорции 1:1.

Сухое соевое молоко

Этот продукт не содержит лактозы и является веганским вариантом. Сухое соевое молоко содержит меньше кальция, чем сухое коровье, но в нем такое же количество белка, а по питательности этот продукт сравним с молоком с пониженным содержанием жира.

Стоит помнить о том, что у некоторых людей может быть аллергия на сою, и им нужно использовать другие заменители сухого молока. Низкое содержание кальция может спровоцировать проблемы с желудком, в том числе, повышенное газообразование. Можно заменить обычное сухое молоко соевым в пропорции 1:1.

Сухое рисовое молоко

Этот продукт изготавливается из риса и воды. Рис замачивают в горячей воде, затем перемешивают и процеживают. Таким образом получается продукт порошкообразной формы. Это очень хорошая альтернатива обычному молоку, которая отлично подходит для людей с непереносимостью лактозы и веганов. И отличный вариант для тех, у кого аллергия на сою.

Рисовое сухое молоко более сладкое и сливочное, что делает его идеальным вариантом для кофе и чая, а также для добавления в выпечку. Заменяют его в пропорции 1:1.

Сухое молоко из кешью

Это вкусный продукт, который отлично подойдет для приготовления блюд с пикантным вкусом. Сухое молоко из кешью содержит меньше жира, чем большинство других ореховых порошков. Кроме того, в его состав входит мононенасыщенный жир, содержащийся в масле оливы.

Этот продукт придает выпечке ореховую сладость, а смузи – кремовую приятную нотку. Использовать в качестве альтернативы нужно в пропорции 1:1.

Сгущенное молоко

Готовят этот продукт путем удаления 60% жидкости из молока. Его можно хранить на протяжении длительного времени, такое молоко не требует охлаждения. По вкусу оно похоже на обычное, но имеет более густую консистенцию и несколько темноватый оттенок.

Этот продукт можно добавлять в блюда, готовящиеся на жидкой основе, например, в кофе, чай и смузи. Стоит помнить, что 0,5 ст. сухого молока приравнивается к 3 ст. л. сухого молока, смешанного с 80 мл воды.

Кокосовое молоко

Получают его путем измельченной белой мякоти кокоса и замачивания в горячей воде. Слой мякоти поднимается вверх, а жидкость, оставшаяся внизу, процеживается и превращается в молоко.

Это хорошая безмолочная и безлактозная альтернатива сухому молоку. Можно использовать для выпечки, загущения супов, соусов и карри. Можно заменить ¼ ст. сухого молока на 1 ст. кокосового, при этом необходимо убрать 1 ст. жидкости из рецепта.

Сливки для кофе

Этот продукт может быть в жидкой или порошкообразной форме. Сливки состоят из масла, сахара и загустителей. Этот продукт безмолочный, густой, с большим количеством сахара.

Сливки можно использовать не только для подслащивания кофе или чая. Они могут быть с самыми различными вкусами. Лучше всего их использовать в качестве заменителя для выпечки в пропорции 1:1.

Сухое картофельное молоко

Это хорошая альтернатива сухому молоку, не содержащая молочных продуктов и сои. Получают молоко путем смешивания вареного картофеля с водой и каким-либо подсластителем. Затем эту смесь выпаривают до состояния порошка.

Этот продукт имеет массу преимуществ для здоровья, в том числе является источником множества витаминов и микроэлементов. Это хорошая альтернатива молоку для тех, кто страдает от пищевой аллергии. Заменить сухое молоко можно в пропорции 1:1.