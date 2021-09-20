Гороскоп здоровья на 2022 год: чего стоит ожидать разным знакам зодиака

Предлагаем ознакомиться с гороскопом здоровья для каждого знака зодиака на 2022 год. Информация поможет своевременно узнать о собственных слабых местах в предстоящем году и быть готовым к любой проблеме. Тем более что здоровье – одна из основных ценностей для каждого человека.

Овен

В первой половине года представитель огненной стихии может полностью расслабиться и не переживать о своем самочувствии. Однако вторая половина достаточно опасна. Из-за любви Овнов к экстремальным видам спорта есть риск получения серьезных травм. Будьте осмотрительны, берегите себя. Также астрологи указывают, что слабым местом может оказаться нервная система – старайтесь ограждать себя от стрессов.

Телец

В 2022 году представителям знака стоит уделить самое пристальное внимание собственному здоровью. Если вас давно беспокоят какие-то болевые синдромы, пришло время пройти полное обследование и выяснить их причины. Риск травм минимален, однако есть некоторая угроза внутренних патологий. Помните о том, что основная причина заболеваний – нервы. Старайтесь почаще расслабляться и побольше отдыхайте.

Близнецы

В предстоящем году ваше здоровье в «зеленой зоне». Практически никакие заболевания представителям знака не страшны, однако не стоит забывать о принципах здорового питания и регулярных занятиях спортом. Откажитесь от вредных привычек, чтобы еще больше улучшить свое самочувствие.

Рак

В целом год благоприятен, серьезные проблемы не ожидаются. В первом полугодии старайтесь как можно чаще отдыхать, чтобы настроиться на позитивный лад. Во второй – избегайте стрессов, негативных эмоций.

Лев

Год расценивается астрологами как достаточно стабильный в отношении состояния здоровья, никаких серьезных негативных перемен не ожидается. Однако очень важно уделять должное внимание своему физическому и эмоциональному состояниям. Будет нелишним пройти профилактический осмотр. Если у Львов имеется хроническое заболевание, в предстоящем году можно заняться его лечением. Риск обострения таких болезней велик в первой половине года.

Дева

Есть вероятность небольших проблем со здоровьем, поэтому в первой половине года держите руку на пульсе и не забывайте о своих хронических заболеваниях, которые в этот период могут обостриться. Второе полугодие лучше посвятить отдыху, стараться как можно реже попадать в стрессовые ситуации, не перенапрягаться, побольше релаксировать, заниматься йогой. Совет астрологов для Дев – при малейшем недомогании обращайтесь к врачу и приступайте к терапии, запускать болезнь в 2022 году категорически нельзя.

Весы

В предстоящем году вам стоит как можно более внимательно относиться к своему здоровью и незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Ничего серьезного, но рисковать не стоит. В первом полугодии особых перемен не ожидается, но во втором нужно тщательно оберегать себя от стрессов, переутомлений и переживаний.

Скорпион

В 2022 году вам выпадет шанс раз и навсегда избавиться от хронических заболеваний, не упустите его. Особых проблем состояние здоровья вызывать не будет, однако старайтесь следить за собой и не переутомляться.

Стрелец

Зодиакальному везунчику, Стрельцу, вновь повезло. 2022 год обещает быть благоприятным в плане здоровья. Старайтесь избавляться от хронических проблем – для этого подходит первая половина года. Во второй астрологи советуют сохранять осмотрительность и не рисковать понапрасну. Также это время расценивается как благоприятное для рождения ребенка.

Козерог

Этот знак защищен от любых проблем, связанных с эмоциональной сферой. Однако физическому здоровью следует уделить самое пристальное внимание. Особенно велик риск заболеваний в первом полугодии, миновав которое, можно полностью расслабиться и уделить внимание профилактике.

Водолей

Этот знак в предстоящем году практически в полной безопасности, однако старайтесь ограждать себя от стрессов и чрезмерной активности. В противном случае есть риск заболевания. Даже при незначительном недомогании не стесняйтесь обращаться к медику.

Рыбы

В 2022 году вы сможете похвастаться крепким здоровьем. В первом полугодии рекомендуется поставить окончательную точку в лечении застарелых заболеваний. Во второй лучшей стратегией станет отдых.