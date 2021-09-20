Рваная челка – тренд осени: как ее модно укладывать в сезон

Рваная челка не выходит из моды много лет. Ее успех в легкой небрежности, которая делает прическу невероятно стильной. Кроме того, она подходит практически к любым стрижкам и к любым типам лица. Рваная челка отличается особенной техникой выполнения, когда формируются пряди разной длины и с разными углами среза.

Как укладывать

Для того чтобы прическа с рваной челкой выглядела современно и креативно, нужно научиться ее укладывать. Это не так и сложно, главное – придерживаться следующих правил:

Делать укладку только на чистых волосах. При этом необязательно мыть голову каждый день, достаточно вымыть челку.Не следует чрезмерно увлекаться препаратами для укладки, иначе волосы будут выглядеть неопрятно и неухожено. Стайлинговые средства в большом количестве создают эффект грязных волос.Лучше всего пользоваться профессиональными устройствами для укладки. В них предусмотрены разные температурные режимы, ими легко и безопасно пользоваться.На первом этапе укладки волосам требуется сушка, поэтому температура должна быть высокой. Фиксировать высушенные волосы нужно уже холодным потоком воздуха из фена.Чтобы распрямить челку на вьющихся волосах, нужно перед укладкой сбрызгивать ее распрямляющими средствами или побрызгать гребень лаком для фиксации волос и расчесать их.

Челку можно укладывать разными способами. Все зависит от того, какой образ нужно получить. Для романтического свидания или похода в театр ее следует уложить набок, для активного отдыха или веселой вечеринки ее нужно растрепать и зафиксировать лаком, для креативного и смелого образа лучше поставить челку максимально верх. Для создания эффекта перьев на кончики волос надо нанести воск – так более отчетливо будет видна красота рваной техники.

А теперь о лучших прическах с рваной челкой на осенью 2021 года.

Корзина из кос

Корзина из кос – оригинальная прическа, которая подходит как для длинных волос, так и для боба. Нужно заплести две косы по обеим сторонам головы и соединить их на затылке. Для вечернего образа можно добавить повязку или фигурный ободок.

Взъерошенные локоны

Если волосы длинные и блестящие, рваная челка придает прическе объем и красиво обрамляет лицо. Перед укладкой не стоит перегружать волосы различными средствами, достаточно нанести масло на кончики волос. Затем необходимо завить пряди от уровня челки. Если челка слишком длинная, можно раздвинуть ее посередине, от чего прическа станет более эффектной.

Прически с повязкой

Если добавить к любой прическе с рваной челкой всего лишь повязку, она мгновенно преобразится и станет очень стильной. Такой прием работает и с короткими волосами, и с длинными. В зависимости от цвета и стиля одежды можно менять повязки, тогда образы не будут повторяться.

Косы

Это может быть одна французская полураспущенная коса или две по бокам. Оба варианта выглядят очень просто, но в то же время элегантно и стильно. Такие прически с косами идеально подходят для повседневных образов. К косам можно добавить шелковый платок или ленты в волосах, которые сейчас в тренде.

Пучок

Пучок – беспроигрышный вариант, который никогда не подведет. С рваной челкой он смотрится невероятно стильно. Пучок универсален и подходит для любого образа. С ним можно отправиться и в спортзал, и на вечеринку. Пучок в сочетании с рваной челкой не должен быть прилизанным. Лучше, если он будет низкий и неровный или высокий и объемный.

Мальвинка

Мальвинка – классическая французская прическа, которая также отлично смотрится с рваной челкой. Есть разные ее виды – с хвостом, с пучком, с косой, со жгутами. Мальвинку можно дополнять аксессуарами – заколками или бантами.