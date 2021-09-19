 

Пиджак оверсайз, водолазка и даже мини-юбка: элегантные переходные образы на сезон холодов

19.09.2021, 0:00, Разное
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Наступают холода, и каждый начитает задумываться о смене гардероба. Как защитить себя от холода и одновременно выглядеть элегантно, волнует многих. Речь идет о сохранении не только здоровья, но и психологического самочувствия.

Выбирать модель следует, учитывая собственный стиль в одежде, сферу деятельности и обстоятельства.

Переходные наряды

Имеется большой выбор одежды на сезон холодов. Они представили практичные и стильные вещи, которые можно включить в свой гардероб. Это выразительные и элегантные переходные наряды:

пиджаки оверсайз;объемные водолазки и свободные свитеры;вязаные платья;мини-юбки разного кроя.

В межсезонье лучше выбирать более сдержанные цвета. Тем не менее о ярких оттенках тоже не стоит забывать, потому что многим идут более насыщенные краски.

При переходе на сезон холодов цвета лучше выбирать сдержанные: чем спокойнее цвет, тем больше вариантов и комбинаций. Однако яркие оттенки все же не стоит списывать со счетов, ведь те из них, что вам действительно идут, могут прослужить не один модный сезон.

Правильные сочетания в одежде

Идеально подобранные вещи к основному наряду прибавят изысканности обладателю. Следует лишь верно их сочетать друг с другом, подобно следующим:

Мини-юбка будет хорошо смотреться с вязаным верхом и длинными сапогами, чтобы не переохлаждаться. Стоит подобрать к нему эффектное колье, и вы будете неотразимы.К вязаному платью подойдут легинсы, скромный топ и шикарный пиджак оверсайз в сочетании с белыми ботинками и простыми украшениями.Всегда остается актуальным черный наряд. Сделают образ неповторимым узкие джинсы с обычным верхом в сочетании с черной кожаной курткой оверсайз и черными ботинками.Элегантности и стройности всегда придает пиджак. Он подойдет к любому зимнему наряду. Блейзер будет выглядеть стильно с простым белым мини-платьем. Белые кроссовки сделают образ полным.Свободные свитера хорошо сочетаются с простыми джинсами и теплым шарфом, который может укладываться по-разному. Чтобы завершить образ, наденьте длинные ботильоны.Неплохо добавить к зимнему гардеробу джинсовый комбинезон. В нем всегда удобно и комфортно. К тому же он придает элегантности наряду. Хорошо сочетать его с белыми ботинками.Мини-платье черного цвета с меховым воротником подойдет идеально для переходного сезона. Голенища длинных сапог можно подогнуть, если надеть их с коротким платьем, зато они помогут согреться в более прохладную погоду.Объемные водолазки крупной вязки сочетаются с узкими брюками и юбками любой длины, а также классическими пальто. Обтягивающие тонкие водолазки идеально смотрятся с юбками-карандаш, с брюками клеш, а также с широкими шерстяными брюками или джинсами оверсайз.

Чтобы стильно одеваться, нужно знать, какие тренды в моде на данный момент, и постараться следовать им. Тогда любая женщина будет неотразима в своем образе.

Индивидуальный стиль в одежде

Мода меняется каждый год, но всегда существует индивидуальное восприятие стиля человеком. Следует также не забывать о современных тенденциях.

Декор, орнаменты, отделка, вышивка могут подчеркнуть индивидуальность образа.

Удачно подобранные аксессуары в виде шарфов или платков, обувь на невысокой подошве, различные сумки из замши и кожи выделят девушку из общей толпы.

Чтобы выглядеть модно и современно, нужно умело сочетать брендовые вещи.



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