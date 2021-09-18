 

Институт русского языка РАН рекомендовал называть женщин-дипломатов «послихами»

18.09.2021, 14:31, Разное
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Институт русского языка РАН обновил список рекомендованных к употреблению феминитивов. Согласно последним рекомендациям, лингвисты допустили именовать послов иностранных государств женского пола называть словом «послиха».

«Мы живём в мире, где всё большее внимание уделяется гендерным вопросам. Разумеется, в этой связи меняется и язык, в нём появляются новые слова. Недавно к нам обратились представители МИД и попросили уточнить, как корректно называть женщин-послов. Вопрос оказался не таким уж и простым, эксперты высказывали разные мнения. В итоге, проанализировав сложившиеся языковые практики, мы пришли к заключению, что правильная форма – это послиха», – заявил главный научный сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Ардель.

Как нам стало известно, в ближайшее время будет издан «Большой словарь русских феминитивов», в которой войдёт более тысячи слов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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