Йога, танцы: кружки для детей, помогащие улучшить гибкость

Гибкость имеет огромное значение для совершения движений большой амплитуды. Такие движения помогают задействовать мышцы, суставы и другие части тела. К сожалению, человек с возрастом теряет эту способность, поэтому очень важно развить гибкость с детства. Вот занятия, которые помогут вашим малышам обрести гибкость для того, чтобы оставаться в хорошей физической форме на долгие годы.

Детская йога

Ее можно практиковать детям от четырех до четырнадцати лет (малышам также можно заниматься восточными практиками, используя во время занятий более простые упражнения). Йога позволяет развить статическую растяжку, что поможет стать более гибкими. Кроме того, эта дисциплина способствует развитию концентрации внимания, возможности максимально расслабиться, контролировать баланс тела.

Танцы

Это занятие наверняка придется по вкусу любому малышу. Пользу танцев сложно преувеличить. Помимо гибкости, развиваются ловкость, выносливость сила. Появляются чувство ритма, умение правильно управлять своим телом. Максимальная польза от танцев будет тогда, когда ребенок освоит разные движения. Поэтому рекомендуется обучиться различным танцевальным жанрам. Это не только поможет обрести хорошую физическую форму на долгие годы, ребенок будет чувствовать себя увереннее в общении со своими сверстниками и взрослыми людьми, поскольку пользу танца в жизни человека сложно переоценить.

Групповые занятия

Гибкость у детей может стимулироваться тремя способами: статическим, динамическим и пассивным. Если речь идет о групповых занятиях, можно достичь развития всех трех форм. Дети будут помогать друг другу, работая в паре (один делает упражнение на растяжку, а другой ребенок его поддерживает). Затем ребятишки «меняются ролями». Взрослые люди должны научить детей правильно друг другу помогать и, конечно же, желательно, чтобы взрослые люди присутствовали на таких занятиях с целью предотвращения травм.

Плавание

Для общего развития ребенка рекомендуется начинать занятия именно с плавания. Во время занятий задействуются все группы мышц. А эффективность увеличивается за счет сопротивления воды (оно намного больше, чем сопротивление воздуха). Происходит единовременное движение всех сегментов тела, что способствует, в том числе, и развитию гибкости. Плюс и в том, что во время плавания мышцы напрягаются и расслабляются, что способствует их укреплению. Поэтому прежде, чем определиться с выбором секции, отправляйте малыша на плавание. И после нескольких лет занятий вы сможете выбрать все то, что ему больше нравится и подходит.

Упражнения на растяжку

Вы можете научить малыша выполнять их дома или выбрать вид спорта, при котором гибкость будет основным направлением (например, гимнастика). Определитесь с выбором упражнений (рекомендации есть в Интернете) и следите за тем, чтобы ребенок не совершал резких движений, поскольку они могут повредить мышечные волокна.

Индивидуальная особенность

Помните о том, что у каждого ребенка есть своя индивидуальная особенность к выполнению тех или иных упражнений на развитие гибкости. Поэтому посещайте плановые медицинские осмотры, а также присутствуйте на занятиях, особенно на начальных этапах, чтобы иметь возможность учитывать все аспекты (насколько это легко или тяжело дается ребенку).