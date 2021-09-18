Как нужно обрезать плодовые деревья осенью: подготавливаем их к зиме

Осенью, когда весь урожай уже собран, плодовые деревья нуждаются в особенно тщательном уходе. Почву под ними удобряют и утепляют, чтобы защитить от предстоящих холодов. Крайне важно позаботиться и ветвях деревьев. Так, их обрезка помогает оздоровить растение и улучшить его урожайность в следующем году. Но как правильно обрезать деревья, чтобы подготовить их к зиме? Расскажем ниже.

Когда можно подрезать плодовые деревья?

Ветви деревьев обрезают не только весной, но и осенью. Но делают это только в теплых регионах. Если зимы часто бывают холодными, ветви лучше обрезать весной. Иначе промерзание коры может сгубить растение.

Осенью проводят санитарную обрезку. Дачники удаляют поврежденные и засохшие ветви. А вот подрезать здоровые не рекомендуется. Опять же, зимой им будет тяжелее перенести холода и перепады температур.

Если климат позволяет, осенью обрезают любые виды плодовых деревьев. Это помогает им сформировать пышную крону. Обрезать можно растения любых возрастов. При этом ветви аккуратно прореживают и укорачивают. Это предотвращает скопление снега на них. Именно из-за него зимой ветви часто обламываются.

Сроки проведения обрезки зависят от региона и погоды. Лучше удалять ветви за неделю до прихода первых заморозков. При этом листья на дереве уже должны полностью пожелтеть и частично осыпаться.

Какие части плодовых деревьев нужно обрезать?

Обрезку деревьев начинают с удаления всех засохших веток. Обрежьте и те, что имеют сильные разломы. Они все равно не плодоносят, но вытягивают из дерева много питательных веществ. Оставшиеся ветви осмотрите на наличие паразитов или следов поражения инфекциями. Их тоже придется удалить.

Затем обрезают некрупные ветки, которые переплетаются между собой. Они только нагромождают и утяжеляют крону. Обратите внимание на верхушку дерева. Часто ветви на ней быстро сохнут, их тоже нужно удалить. Также обрезают побеги, которые растут к центру кроны. Если вплотную друг к другу растут две ветки, ту, что слабее, тоже удаляют. В конце обязательно обрезают молодую поросль, располагающуюся возле ствола.

Как подрезают плодовые деревья?

Опытные садоводы для обрезки деревьев используют два метода:

на почку;на кольцо.

Первый способ не предусматривает полной обрезки ветви. С его помощью легче всего изменить ход ее роста. Этот метод используют для обрезки молодых деревьев, чтобы сформировать для них красивую крону. Сначала выбирают побег: важно, чтобы он был старше одного года. Затем находят на нем почку, которая располагается в том же направлении, что и намеченный ход роста. Под углом в 45º ветвь аккуратно обрезают, оставляя перед почкой пенек в 2-3 мм.

Второй способ обрезки называется так, потому что садоводу нужно найти кольцо, по которому и производят обрезку. Как правило, валик располагается на месте, где из крупной ветви отходит отросток. Его и отрезают секатором или ножом. Делать это нужно строго по наружному краю так, чтобы само кольцо не было срезано.

Когда все ветви будут обрезаны, их нужно собрать вместе и сжечь. Срезы на дереве сначала зачищают ножом, а затем покрывают дезинфицирующим раствором: медным купоросом, марганцовкой или бордоской жидкостью.

Как подрезать яблоню?

Особое внимание нужно уделить подрезке яблонь. Их срезанные ветки, как правило, начинают расти намного активнее. От 3-4 оставшихся почек можно появиться столько же мощных побегов. Также у яблонь никогда не срезают центральный проводник колонны. Это приведет к тому, что крона в следующем году потеряет свою форму.

У молодых саженцев яблони удаляют слишком мощные побеги. Для этого обязательно используют метод “на кольцо”. Без обрезки побеги будут замедлять рост ствола, что также ослабит дерево.

Обрезка грушевых деревьев

Осенью груши обрезают, чтобы заранее сформировать крону. При этом удаление ветвей производят уже в первый год жизни саженца. В это время важно наметить, какие из побегов образуют скелетные ветви. Помните, что они должны развиваться симметрично, иначе крона получится искривленной.

На второй год жизни дерева ветви снова обрезают. Из 6-8 боковых побегов обычно оставляют не больше 3-4. Именно они и становятся скелетными, образуя будущую крону дерева. Взрослые груши обычно обрезают только в санитарных целях, то есть удаляют засохшие и поврежденные ветви.

Обрезка сливы

Сливу осенью обрезают для того, чтобы повысить урожайность дерева в следующем году. Ветви удаляют поздней осенью, когда у слив завершает процесс вегетации. Дождитесь, пока дерево полностью сбросить листья и начнет готовиться ко сну.

Внимательно осмотрите кору ветвей, она может быть поражена насекомыми или инфекциями. Такие побеги нужно удалять. Если верхушка сливы за лето выросла выше 2,5 метров, ее тоже аккуратно подрезают.

Осенью у деревьев обязательно удаляют все побеги-конкуренты. В этом случае ждать до весны нельзя, иначе их бурный рост плохо скажется на плодоношении сливы. А вот старые ветви сливы, наоборот, можно не трогать. Их садоводы часто удаляют и весной.