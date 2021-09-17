 

С нового года хабы летающих такси свяжут 65 городов по всему миру

17.09.2021, 22:06, Разное
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Со следующего года в 65 городах разных стран мира будет развернута сеть хабов для летающих такси.

Небольшие воздушные такси с вертикальным взлётом и посадкой разрабатывает Хендэ, необходимую инфраструктуру – единственная компания, создающая инфраструктуру для грузовых дронов и аэротакси Urban-Air Port. Транспортные узлы будут созданы в городах Британии, Германии, Франции, Скандинавии, Австралии, США, Южной Кореи и Юго-Восточной Азии. Первый узел появится в Ковентри в начале следующего года.

За пятилетку Urban-Air Port планирует развернуть по всему миру сеть из 200 с лишним модульных объектов в густонаселённых и удалённых местах.

3DNews

Ненадежный источник: РИА Fognews



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