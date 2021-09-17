 

Навального перевели в ШИЗО на 3 дня за татуировку со списком «Умного голосования»

17.09.2021, 16:51, Разное
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Блогер Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии № 2 в городе Покров, попал в штрафной изолятор пенитенциарного учреждения. Поводом для применения меры воспитательного воздействия стала незаконная предвыборная агитация, проводимая оппозиционером среди осужденных колонии.

Администрация колонии обвинила Навального в распространении информации из запрещенного мобильного приложения «Умное голосование». Политику также ставится в вину незаконная предпринимательская деятельность и мошенничество.

«Осужденный Навальный за месяц до выборов в Госдуму стал тюремным тату-мастером. Он подпольно делал наколки зэкам и незаконно брал за это деньги. Вместо обещанных ангелов и куполов Навальный набивал на спину каждого заключенного список «Умного голосования». В первую очередь его жертвами стали граждане, готовящиеся к освобождению из колонии. По замыслу Навального, бывшие зэки после выхода из тюрьмы должны были распространить экстремистские идеи среди воровской среды и тем самым свергнуть власть путем голосования за КПРФ на думских выборах. В данный момент Навальный помещен в ШИЗО на 3 дня за нарушение режима, а материалы на него переданы в следственный комитет для возбуждения новых уголовных дел», — заявил начальник колонии Руслан Боширов.

Все заключенные с татуировками списка «Умного голосования» оштрафованы по статье «Нарушение правил предвыборной агитации». Сам Навальный пообещал оспорить решение администрации колонии в ЕСПЧ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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