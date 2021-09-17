Как правильно разогревать еду, чтобы она была вкусной: кулинарные хитрости

Наверное, вы замечали, что свежеприготовленная пища всегда вкуснее разогретой. Но не все могут найти время на ежедневную готовку, а есть хочется вкусно. Существует несколько лайфхаков, которые могут сохранить все вкусовые вариации разогретого блюда.

Самый распространенный способ

Большинство предпочитает разогревать пищу на сковороде. Например, мясо разогревают в небольшом количестве растительного масла около 3-4 минут. Но! Обязательно следует помешивать, чтобы оно не пригорело.

Если хочется добиться румяной корочки , то разогревать следует на открытой сковороде.

Можно разогревать в кастрюле

Такой способ наименее популярен, но все равно используется. Если с супом все понятно, то вторые блюда необходимо пропаривать. То есть прежде чем отправить в кастрюлю или сотейник еду, необходимо добавить воды. Достаточно 1-2 столовых ложек.

При таком способе разогрева пищи следует кастрюлю накрыть крышкой. Огонь должен быть немного меньше среднего, а после можно и вовсе выставить на минимум. Не забывайте периодически помешивать еду.

Стоит отметить, что этот способ более полезен для здоровья и фигуры. Так как при разогреве исключено обжаривание на растительном масле.

Духовка

Пироги, пиццу, бутерброды, блинчики и другие мучные изделия можно разогревать в духовом шкафу. Для этого достаточно выставить температуру на 160 градусов.

Если вы переживаете, что из-за сильного обдува пища может стать сухой, то во время разогрева форму или противень следует накрыть фольгой. Такой элементарный лайфхак способен сохранить все вкусовые качества.

При разогреве каш лучше добавлять в форму небольшое количество воды. Если вы не следите за потребляемыми калориями, то можно добавить немного растительного или сливочного масла. Такой лайфхак предотвратит слипание крупы.

В микроволновке

Если у вас в доме есть такое чудо техники, то ваша разогретая еда всегда вас будет радовать.

Достаточно разместить еду в посуде, предназначенной для микроволновки, и выбрать режим прогрева. Если вы разогреваете крупы, то не лишним будет сбрызнуть их водой. Такой способ снизит риск подгорания и образования корочки на каше.

К сожалению, иногда получается так, что при разогреве в микроволновке часть блюда остается непрогретой до конца, а остальная обжигающе горячей. В таком случае чашу устанавливать необходимо с краю в печи, а не в его центральной части.

Водяная баня или пароварка

Еда при использовании такого способа разогревается при помощи воды и пара.

Если у вас нет пароварки, то заполните кастрюлю на 1/3 водой и поставьте на огонь. Подождите закипания. Затем установите другую емкость с едой. Периодически помешивайте пищу.

При таком способе не нужно добавлять дополнительно масло и воду, так как еда разогревается за счет пара. Для разогрева таким способом достаточно от 7 до 10 минут.

Вместо кастрюльки можно использовать дуршлаг с пищей, которую необходимо разогреть. Так пища разогреется быстрее, благодаря отверстиям в емкости.

Внимание! Дуршлаг должен быть сделан из материалов, которые можно подвергать высокой температуре.