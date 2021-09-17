 

Затем следует слегка протереть губкой: как приготовить самодельное средство для чистки вытяжки

17.09.2021, 16:42, Разное
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Любая опытная хозяйка знает, что толстый слой жира, а также копоть и пыль не только создают ощущение неряшливости и портят внешний вид кухни, но и не позволяют вытяжке работать нормально. Избавиться от этого поможет простое и экономичное домашнее средство.

Преимущества домашних средств для уборки

Хорошо и качественно очистить вытяжку на кухне от жира достаточно сложно и трудоемко. Обычно это мероприятие занимает много времени. В продаже можно найти множество различных средств с маркировкой «Анти-жир», которые вполне успешно справляются с такими загрязнениями. Однако многие хозяйки предпочитают использовать самодельную бытовую химию: это более экологично, экономит деньги и не содержит вредных химикатов, которые не рекомендуется вдыхать детям и страдающим аллергией. Кроме того, домашние средства не имеют неприятного химического запаха.

Мы предлагаем вам интересный лайфхак для чистки кухонной вытяжки. Этот метод позволит вам не только избавиться от жира, но и сэкономит много времени. Ингредиенты, которые потребуются, всегда легко найти в продаже.

Пошаговая инструкция

Для начала необходимо снять с вытяжки металлические и пластиковые части, требующие очистки. Положите их в любую подходящую емкость. Многие хозяйки делают это в обычной ванне.

После этого необходимо довести до кипения примерно литр воды, влить в него стакан 9% уксуса и три ст. ложки лимонной кислоты. Полученный раствор тщательно перемешайте. Перелейте раствор в емкость с частями вытяжки и оставьте на 2 часа. После этого вам останется протереть вытяжку губкой или специальной салфеткой для уборки.

Вы удивитесь, но даже застарелый жир, с которым приходилось бороться с большим трудом, легко очистится. Чистка (без учета времени на замачивание) займет у вас 2-3 минуты.

Такой способ понравится всем экономным хозяйкам, которые рачительно относятся к семейному бюджету, а также тем, кому небезразлично будущее нашей планеты, ведь такой состав не причиняет вреда экологии.



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