Штрафы за Google и Apple заплатят россияне

По результатам закрытого совещания представителей Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и Федеральной службы судебных приставов, на котором обсуждались сложности взимания штрафов, наложенных российским судом на крупные западные IT-компании, было принято решение взыскать полную сумму штрафов с пользователей продукции данных компаний.

Каждый пользователь “яблочной” продукции будет в среднем платить от трёх до пяти тысяч рублей в год, пользователи премиальных корейских и китайских устройств – от двух до четырёх тысяч, а обладатели недорогих гаджетов ограничатся суммой до двух тысяч.

Механизм взимания штрафов пока находится в стадии обсуждения. В частности, предложено включать его в платежи за мобильную связь или взимать при покупке мобильных устройств данных компаний.

Также прорабатывается идея, для удобства граждан, включать данные выплаты в квитанции по оплате коммунальных услуг. В этом случае контроль за взиманием средств будут осуществлять участковые сотрудники полиции, которых наделят полномочиями по проходу в места проживания граждан и по проверке найденных в данных местах устройств, произведённых компаниями, уклоняющимися от уплаты штрафов.

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