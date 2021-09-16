“Я никогда не делала ничего, за что мне было бы стыдно”: неподражаемая Анна Нетребко о своем характере, музыке и отношении к опере

Восхитительная оперная звезда Анна Нетребко 18 сентября будет отмечать свой полувековой юбилей. Обладательница драматического сопрано подарит в этот день своим поклонникам концерт в Кремле. Гостями мероприятия будут не только отечественные, но и иностранные знаменитости. В честь Анны споют Пласидо Доминго и Роландо Виллазон, а сама оперная дива выступит дуэтом со своим кумиром – Чечилией Бартоли. В канун 50-летия Анны Нетребко изучим ее высказывания о жизни, музыке и собственном характере.

Прекрасна и знаменита

Российской и австрийской оперной певице в 2008 году присвоили звание народной артистки, она стала лауреатом Государственной премии РФ, Героем Труда Кубани.

Благодаря природному таланту и усердной работе над своим голосом она заслужила многочисленные награды и всеобщее признание.

Вот что думает Анна о труде:

Мне кажется, что если у человека есть дело, он счастлив.

Черноглазая казачка

Уроженка Краснодарского края, Анна относится к потомкам кубанских казаков. Поэтому очень ценит свободу во всем. Это касается даже платьев, которые певица подбирает с учетом того, что во время исполнения оперной партии диафрагма расширяется порой до 10 см. Поэтому Анна Нетребко не подбирает для выступлений платья с корсетом.

А о своем характере говорит:

Я никогда не делала ничего такого, за что мне было бы стыдно. Абсолютно.

Любовь и музыка

Благодаря победе на конкурсе имени Глинки выпускница питерской консерватории поступает на службу в Мариинский театр и становится исполнительницей обширнейшего репертуара. Ее открыл и научил выступать на сцене дирижер Валерий Гергиев.

Потом была Рижская опера с ее проектом “Волшебная флейта”. И снова партии Анны вызвали неподдельный восторг публики.

Всемирное признание Анне подарили такие партии, как Памина («Волшебная флейта»), Розина («Севильский цирюльник»), Людмила («Руслан и Людмила»), Наташа («Война и мир»).

Вот цитата знаменитости о музыке:

Опера — это потрясающее искусство хотя бы потому, что это живое искусство. И никакой самый мощный компьютер, никакие стереоустановки никогда не заменят звука живого человеческого голоса или оркестра.

Большой успех ожидал Анну Нетребко за работу в нехарактерном для певицы стиле бельканто, в котором она исполнила партии из опер Верди, Беллини и Пуччини.

Относительно музыки Анна считает:

Опера ведь написана не для одного человека. Как правило, это любовный дуэт, часто – сопрано и тенор, поэтому от того, какой у тебя партнер, зависит половина успеха.

Но Анна Нетребко не только всемирно известная оперная певица. Она еще и прекрасная мать 13-летнего Тьяго, любящая жена азербайджанского оперного певца, тенора Юсифа Эйвазова.

Сегодня Анна живет в Вене, порой меняя обстановку и отправляясь в Нью-Йорк. Она выступает на самых знаменитых оперных сценах мира. Но всегда находит время, чтобы порадовать почитателей ее таланта на родине. Поет в честь Дня Великой Победы и других знаменательных событий.

Вместе с коллегами по творческому цеху участвовала во флеш-мобе, чтобы поддержать борющегося с тяжелым недугом Дмитрия Хворостовского, к сожалению, впоследствии безвременно ушедшего. Их дуэт «Подмосковные вечера» в свое время произвел неимоверное впечатление у публики.

Анна старается сохранять оптимизм, невзирая на пандемию и другие жизненные трудности. Вот как она относится к жизни:

Самый главный мой принцип ― что бы я ни делала, как бы моя жизнь ни повернулась, ― не изменять себе.

И она не изменяет, остается верна своему трудолюбию, оптимизму и профессионализму. Вскоре после юбилея Анна Нетребко с супругом отправляются в тур по городам России, чтобы порадовать своих поклонников из разных уголков страны волшебным голосом.