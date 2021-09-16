В Китае выстроились многотысячные очереди из желающих поклониться поясу Сталина

Сотни тысяч жителей Пекина проводят по 6-8 часов в очередях, чтобы прикоснуться к семейной реликвии Сталиных – поясу, который советский лидер носил в последние годы своей жизни.

«Мы благодарны правнуку генералиссимуса Сталина, который счёл возможным предоставить народу Китая доступ к этой священной реликвии. Для нас всех с именем великого Сталина связаны важнейшие страницы в истории – победа над японскими милитаристами и создание КНР. Если бы не советский вождь, мы бы сейчас и дальше прозябали в нищете, а Китай был бы колонией США и Великобритании», – заявил глава Национального музея Китая Ванг Чунфа.

Изначально планировалось, что пояс будет находиться в Пекине две недели. Но многотысячные очереди заставили организаторов обратиться к владельцу реликвии – Виссариону Джугашвили – с просьбой разрешить продлить выставку ещё на месяц. Как нам стало известно, в настоящий момент сторонам пока не удалось прийти к соглашению.

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