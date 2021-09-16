Макияж глаз в леденцовых тонах – тренд следующего года, который стоит попробовать уже сейчас

Яркие, эффектные и оригинальные оттенки, напоминающие леденец, в последнее время стали очень популярны в макияже. Это довольно интересный тренд, который повсеместно мы сможем увидеть уже весной 2022 года.

Стилисты говорят о том, что популярностью будут пользоваться тени для век и подводка конфетных цветов. Подойдут лакричный красный, розовый (как жевательная резинка), мятно-голубой, лимонно-желтый, малиновый.

Особенность макияжа

Отлично смотрится макияж “кошачий глаз”, который может быть выполнен в самых различных тонах, например, таких как сапфировый, малиновый, карамельный. Он помогает добавить образу особую притягательность, внести в имидж нотки оригинальности.

Красиво выглядит макияж с эффектом омбре, выполненный в невероятных оттенках эскимо, в частности таких как пурпурный или же лимонно-лаймовый. Модным является небрежный макияж глаз. Создается ощущение того, что косметика нанесена пальцами. Отлично сочетаются различные формы и цвета. При этом каждый раз получается иной оттенок, а значит, новый образ.

Это жизнерадостный и оптимистичный макияж дает множество идей для проявления творчества и фантазии. Главное – не бояться экспериментировать.

Выполнение мейкапа

Изначально нужно нанести на веко прозрачные мерцающие тени серебристого оттенка, покрыть все подвижное веко, начиная от линии роста ресниц и до складки. Все тщательно растушевать.

Глаза подвести металлической подводкой сливового цвета. Проводить линию нужно начиная от центра глаза вдоль линии ресниц и вытянуть ее за внешний угол глаза вверх по направлению к хвостику брови, чтобы создать идеальный кошачий глаз.

Поверх подводки нужно нанести тени подходящего цвета. Сделать это удобнее всего при помощи угловой кисти. Это поможет сделать цвет более насыщенным. Кроме того, тени будут держаться на веках более длительное время.

В завершение макияжа нужно нанести слой туши. В итоге получится великолепный мейкап “кошачий глаз”.

Дополнительные советы

Отлично смотрится яркий желтый цвет теней, который помогает напомнить нам о лете и теплых солнечных днях.

Подчеркнуть яркий и насыщенный цвет глаз помогут красиво подчеркнутые брови, а также длинные пушистые ресницы. Чтобы дополнить тени и создать определенный контраст, нужно использовать подводку черного цвета.

Если для макияжа глаз выбраны насыщенные яркие цвета, то губы желательно сделать максимально нейтральными и светлыми, чтобы не слишком сильно перегружать образ.