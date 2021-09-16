Натуральные или синтетические ингредиенты: эксперт сравнила средства для ухода за кожей

«Чем естественнее, тем лучше» – популярный миф о красоте. На самом деле не все, что предлагает мать-природа, всегда хорошо. Эксперт по уходу за кожей Валери Бликер объясняет, какие активные ингредиенты не рекомендуются, а какие помогают.

Всегда ли естественное лучше?

Естественность автоматически отождествляется с безопасностью для кожи, хотя для этого нет научных оснований. В репрезентативном исследовании более половины (56 процентов) респондентов заявили, что они считают растительные ингредиенты более полезными для ухода за кожей, чем ингредиенты химического производства. По этой причине большая часть (33 процента) преимущественно использует средства по уходу за кожей растительного происхождения.

Натуральные ингредиенты: плохие

Проблемные активные ингредиенты природного происхождения включают эфирные масла, ароматные растительные эссенции, которые, например, извлекаются из цветов и коры. Эфирные масла, независимо от их источника, представляют собой сложные смеси.

Некоторые из них обладают антибактериальными свойствами, например, масло чайного дерева, другие содержат много антиоксидантов, но все они имеют высокий потенциальный риск раздражения кожи или возникновения аллергии на ароматизаторы, такие как лимонен, цитронеллол, линалоол и эвгенол. Они раздражают кожу, ослабляют защитный барьер кожи и, например, могут сделать ее более чувствительной к солнцу. Такие реакции, как покраснение или перхоть, часто возникают не сразу, а только спустя годы.

Фактически многие пользователи не знают о вредных растительных ингредиентах, которые скрыты в их продуктах. Респонденты чаще всего называли ингредиенты с высоким потенциалом раздражения и аллергии, такие как лаванда (33 процента), цитрусовые (23 процента) или роза (22 процента).

Натуральные ингредиенты: хорошие

В то же время существует столько же натуральных ингредиентов, которые не вызывают раздражения или аллергии. Растительные масла без отдушек, такие как масло аргании, льна или примулы вечерней, богаты антиоксидантами и содержат ценные жирные кислоты омега-3, -6 и -9, которые укрепляют защитный барьер кожи и предлагают множество преимуществ, особенно для сухой кожи.

Натуральные витамины, такие как витамин C (аскорбиновая кислота), витамин B3 (ниацинамид) и витамин E (токоферол), являются сильными антиоксидантами и защищают кожу от воздействий окружающей среды, вызывающих преждевременное старение.

Многие виды водорослей, алоэ вера и экстракты растений без запаха из зеленого чая, корня лакрицы или красного винограда также обеспечивают влагу, могут уменьшить обесцвечивание, противодействовать потере влаги и укрепить защитные силы кожи.

Натуральные и синтетические ингредиенты

Существует множество натуральных ингредиентов для ухода за кожей с превосходными свойствами. Однако с научной точки зрения нет никаких оснований для того, чтобы ингредиенты природного происхождения могли быть оценены лучше, чем их синтетические аналоги. Фактически наша кожа не может различить ингредиенты природного и синтетического происхождения.

И наоборот, синтетические активные ингредиенты, полученные в лаборатории, априори не вредны для кожи. Часто они даже безопаснее и лучше переносятся, так как специально разработаны с учетом потребностей кожи, не содержат никаких примесей и требуют меньше ресурсов. В некоторых случаях нет альтернативы даже на растительной основе, например с пептидами.

Что лучше для нашей кожи?

Наша кожа нуждается прежде всего в мягком и не раздражающем уходе. Являются ли для этого средства натуральными или синтетическими (или их комбинацией), зависит от вас. Главное, чтобы вы использовали самые лучшие активные ингредиенты для вашего типа кожи и ваших индивидуальных потребностей.