Прошло два года, но встреча так и не состоялась: почему Нина Русланова, нашедшая сестер, не захотела их увидеть

Поклонникам актрисы Нины Руслановой известно, что детство ее прошло в детском доме. В возрасте двух месяцев будущую актрису нашли на вокзале на станции Богодухово Харьковской области в 1946 году. Малышка была отправлена в детдом, где ей дали имя Нина и фамилию в честь самой популярной тогда певицы Лидии Руслановой.

Тяжелое детство и сбывшаяся мечта

Детство Нины Руслановой было очень тяжелым. Одних только детских домов она сменила пять. После выпуска из последнего детдома Нину направили учиться на штукатура. Однако она никогда не забывала о том, что хочет стать актрисой, и в конечном итоге добилась своего. К Нине Руслановой пришла популярность. У нее появилось множество любимых зрителями ролей и поклонников.

С началом съемок в кино жизнь актрисы наладилась. В возрасте 33 лет у нее появилась любимая дочь. Но всю жизнь Нину Русланову преследовало острое желание узнать, кто она на самом деле — где родилась, кто ее родители и почему они оставили ее на вокзале.

“Родственники-просители”

В 2019 году Нина Русланова даже поделилась тем, что ищет родственников, в передаче на одном из популярных телеканалов. После этого актрису буквально завалили письмами, сообщениями и звонками по телефону.

У нее вдруг нашлось огромное количество родственников. Сначала Нина Русланова общалась с такими людьми, пытаясь выяснить правду. Но большинство из них оказалось авантюристами, искавшими денег. Лишь некоторые отозвавшиеся просто ошибались.

После очередной просьбы о финансовой помощи со стороны новоиспеченной «родни» Нина Русланова просто прекратила общаться со всеми, кто присылал ей подобные письма и сообщения. Актриса разочаровалась в честности таких людей и решила прекратить поиски родных.

Сестра Людмила

Через некоторое время в студии одной из телепрограмм появилась женщина по имени Людмила Коновалова, проживавшая в селе Уинское Пермского края. Женщина утверждала, что она является настоящей сестрой Нины Руслановой по отцу.

Спасла, оставив на лавочке: брошенный ребенок

По словам Людмилы, услышав в 2019 году рассказ актрисы о том, каким было ее детство, она вспомнила историю, которую когда-то услышала от отца. Отец Людмилы, которого завали Константином, рассказал ей, что в 1946 году он с женой и с двумя детьми — сыном Сергеем и дочерью Галиной – возвращались в Херсонскую область из эвакуации.

На станции Богодухово Константин вышел из вагона за кипятком. Вернувшись в поезд, он застал плачущую жену, рядом с которой был только сын Сергей. Галина пропала. Константин начал расспрашивать жену, куда она дела дочь. Плачущая женщина рассказала, что она вышла из поезда вслед за мужем и увидела на лавочке женщину, кормящую грудного ребенка.

Тогда в каком-то порыве она положила на лавочку Галину и быстро ушла. По словам жены Константина, двоих детей они выкормить не смогли бы. У нее не было молока и Галина просто погибла бы. Оставив дочь на лавочке, мать хотела сохранить ей жизнь, надеясь, что незнакомая женщина ее заберет.

Тест ДНК

Через некоторое время Константин развелся с первой женой и женился во второй раз. В этом браке у него родились дочери Людмила, Юлианна и Нина.

Услышав рассказ Нины Руслановой на телепередаче, Людмила сразу же позвонила сестрам. Позднее всех трех сестер пригласили на телевидение, где в одной из передач им был сделан тест ДНК. Оказалось, что они являются сестрами Нины Руслановой с вероятностью в 73 %.

Несостоявшаяся встреча

Дочь Нины Руслановой пообещала сестрам аккуратно подготовить маму к радостному известию о том, что у нее нашлись родственницы, и организовать встречу. Однако встреча в последующем так и не состоялась. Видимо, Нина Русланова, разочаровавшаяся в «родственниках», не поверила в публичный, проведенный на телевидении тест ДНК и решила не встречаться с предполагаемыми сестрами.

Со времени выхода на экраны телепередачи прошло уже 2 года. Однако Людмила, Юлианна и Нина не теряют надежду на встречу с Ниной Руслановой. К тому же, по их словам, они очень рады, что им от имени их отца удалось извиниться перед сестрой на всю страну за то, что ее когда-то оставили одну на вокзале.