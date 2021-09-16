Брюки – неотъемлемая часть офисного гардероба: как составлять с ними модные осенние луки, чтобы быть в тренде в сезон

Брюки являются неотъемлемой частью офисного гардероба. Эта одежда отлично сочетается с самыми различными предметами. Благодаря правильно подобранному верху с брюками можно создавать самые невероятные образы, которые всегда будут в моде. Вот несколько стильных и эффектных сочетаний, которые будут актуальны этой осенью.

Красные брюки

Это один из самых ярких вариантов нарядов на осень. Красные брюки с сочетании с удлиненным жилетом такого же цвета, обувью на каблуках и изящными аксессуарами делают образ ярким и смелым. Такой наряд выглядит стильно, эффектно и отлично подойдет для офиса, если нет строгого дресс-кода.

Клетчатый принт

Клетчатый принт относится к категории вневременных. Он уже долгое время не выходит из моды. Меняется только вид самой клетки. Брюки в мелкую клетку подойдут женщинам любого возраста. Отлично смотрятся такие брюки с черной, белой или бежевой блузкой. Дополнить образ можно элегантными лодочками.

Более игриво и кокетливо смотрятся клетчатые брюки с широким поясом и той же ткани. Штаны в светло-серую клетку и черный свитер помогут создать чудесный романтический образ. Дополнением станет светлая сумка на длинных ручках.

Водолазка

Чтобы создать идеальный образ для работы в офисе, можно сочетать красивые и элегантные брюки вместе с водолазкой. В дополнение к создаваемому образу стоит надеть кожаный ремень и оригинальную цепочку. Такой образ подходит деятельным барышням. Он подчеркивает их серьезность и трудолюбие.

Блуза с бантом

Если хочется выглядеть кокетливо, можно надеть с брюками красивую блузу с бантом. Такой элемент декора сделает образ немного загадочным и непредсказуемым, намекнет на слабость дамы и ее желание видеть рядом с собой сильного спутника.

Корсет

Это отличный вариант для смелых и эффектных девушек, которые хотят добавить в свой образ немного чувственности. Сочетание черного кружевного бюстье и белой двойки (брюки и пиджак) заявляет о безупречном вкусе барышни.

Рубашка поло

Рубашки поло сложно комбинировать с другими вещами, так как это одежда, которая подходит далеко не всем. Однако в сочетании с классическими брюками такой наряд выглядит довольно интересно. такой образ можно выбрать для встречи с друзьями или для прогулки.

Рубашка и свитер

Если на улице прохладно, такое сочетание будет идеальным вариантом. Можно надеть вместе со свитером объемную рубашку. Такой наряд выглядит смело и оригинально. Это идеальный образ для воплощения уличного стиля.

С топом

Для создания образа в спортивном стиле можно сочетать брюки с топом и парой теннисных туфель. Для придания образу элегантности стоит надеть эффектные аксессуары.

Брюки и полупальто

На фото мы видим еще один вариант клетчатых брюк. В данном случае на черном фоне крупная белая клетка. К такой одежде подойдут белые кроссовки и белый топ. Они будут гармонично сочетаться с принтом брюк. В прохладную погоду можно надеть теплое полупальто. Лучше выбрать верхнюю одежду контрастного цвета, чтобы сделать образ более ярким и запоминающимся.