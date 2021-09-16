Цветные кожаные платья – хит наступившей осени: как вписать в свой образ один из главных трендов сезона

Кожаные платья – популярный тренд 2021 года, который отлично подойдет на осень. Кроме классических черных моделей, популярностью будут пользоваться цветные наряды, которые помогут сделать образ более стильным и притягательным.

Дизайнеры предлагают женщинам в этом сезоне женственные наряды с акцентом на талии, объемные модели, платья в виде рубашки, эффектные варианты с объемными рукавами. Вот несколько стильных и модных вариантов, которые отлично подойдут каждой девушке и помогут разнообразить ее образ.

Выбор цвета кожаного платья

Дизайнеры в этом году предлагают нам на выбор множество различных вариантов кожаных цветных платьев. Есть даже наряды, которые сочетают сразу несколько цветов. Вот несколько интересных вариаций и правила их выбора для того или иного случая.

Для праздников идеально подойдет черное кожаное платье. Это самый популярный цвет в этом году. Однако можно выбрать для себя наряды и других цветов. Например, отлично смотрится белое платье. Подойдут другие светлые оттенки, в частности, такие как голубой, розовый, персиковый. Эти варианты помогут добавить образу нежности и романтики.

Для создания повседневного образа стоит выбирать платья темных тонов. Это модели синего, черного, коричневого или бордового цвета.

Для торжественного мероприятия отлично подойдут короткие кожаные платья ярких цветов. Например, если хочется выделиться, то стоит выбрать для себя красный наряд. Также дизайнеры рекомендуют обратить внимание на зеленое, бордовое или фиолетовое кожаное платье. Эти насыщенные тона помогут выделиться из толпы и подчеркнуть индивидуальность.

С чем носить кожаное платье?

Этот вопрос беспокоит многих модниц, так как они не знают, с чем лучше всего сочетать этот предмет гардероба. Нужно учитывать то, что обувь, одежда и аксессуары должны быть нейтральных оттенков и сдержанного дизайна.

Кроме того, в составляемом образе не должно быть никаких рюшек, так как они совершенно не сочетаются с кожей. Нужно постараться избегать обуви и вещей, выполненных в спортивном стиле.

Длинное кожаное платье лучше всего смотрится вместе с утонченными моделями обуви. Отличным вариантом будут туфли на широком каблуке без декора, модели с острым носком на шпильках, а также полусапожки. Уместна обувь с металлическими цепями и заклепками.

Гармонично с кожаными платьями смотрится косуха, выполненная из различных материалов, кружевные свитера и кардиганы, а также изделия, выполненные из мягкого пушистого меха.

Соблазнительно смотрится кожаное платье с аксессуарами геометрических форм. Например, браслет, клатч. Уместными будут разнообразные заклепки и пряжки.

Кожаное платье на бретельках

Такие модели отлично подойдут для вечеринок в коктейльном стиле. Для каждодневной носки такой наряд можно дополнить водолазкой или рубашкой.

Можно смело отправиться на прогулку или встречу с друзьями. Если хочется сделать свой образ более строгим, стоит надеть серебряное кожаное платье с ботильонами на шнуровке.

Кожаное платье-пиджак

Это достаточно интересная модель, которая будет пользоваться большой популярностью осенью 2021 года.

Сдержанность и деликатность наряда привлекает внимание модниц, так как с его помощью можно создать довольно эффектные образы.

Смотрится такой фасон модно и стильно, придавая образу девушки экстравагантность и смелость. Можно выбрать для себя наряды длиной мини и более удлиненные варианты.

Кожаное платье с коротким рукавом

Такой наряд выглядит просто великолепно. Большим преимуществом является то, что рукава могут быть совершенно любой длины.

Отлично смотрится такой наряд с трикотажными вещами, в частности, жакетами, кардиганами, пальто из натуральной шерсти или кашемира.

Если вы выбрали для себя платье с рукавами фонарик, то стоит отказаться от дешевых материалов, например, таких как акрил.