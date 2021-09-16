Яблоки превращаются во вкусные пирожки. Как приготовить ленивый вариант без теста

Лаваш – настолько универсальный продукт, что его можно употреблять в самостоятельном виде и применять для приготовления различных блюд. Например, выпечки. Блюда, приготовленные из лаваша, получаются быстрыми, вкусными и аппетитными. И не требуют возни с тестом. В статье рассказывается о том, как приготовить быстрые и вкусные пирожки из лаваша со сладкими яблоками.

Компоненты, входящие в состав выпечки

Для приготовления “ленивых” яблочных пирожков потребуются следующие продукты:

Лист тонкого лаваша.Рафинированное подсолнечное масло (для обжаривания изделий).Яйца в количестве 2 штук.Три сладких яблока.Примерно 20-30 грамм сахарного песка.Около 40 мл воды.Крахмал картофельный в количестве 15 гр.

Пошаговый процесс приготовления

Прежде всего надо сделать начинку для пирожков. Яблоки очищают от кожуры. Вырезают семенные коробочки. Измельчают мякоть на крупной терке. Перекладывают в небольшую кастрюлю. И посыпают сахарным песком. Ставят посудину на медленный огонь. Доводят массу до кипения. Проваривают в течение двух минут.

Крахмал растворяют в воде. Полученную жидкость вливают в яблочную начинку тонкой струйкой, непрерывно перемешивая массу. Варят еще две минуты. Начинка должна немного загустеть. После этого ее снимают с огня и охлаждают. Тонкий лаваш нарезают ломтиками треугольной формы. Яблочную начинку выкладывают на широкий край каждого кусочка. Сворачивают изделия рулетками. Перед обжариванием обмакивают каждый пирожок со всех сторон во взбитых яйцах. Выкладывают на поверхность разогретой сковородки с маслом. Обжаривают со всех сторон до появления румяной корочки.

При подаче можно посыпать пирожки сахарной пудрой.

По желанию классическую начинку из яблок можно дополнить корицей, ванилью или изюмом. “Ленивые” пирожки получаются хрустящими снаружи и сочными внутри. Их лучше есть теплыми. Но даже после остывания пирожки не утрачивают хороший вкус и аппетитный вид.