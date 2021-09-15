Джинсы mom не сдадут своих позиций этой осенью: что это такое, кому идут и как носить в сезон

Джинсы mom универсальны и подходят для всех типов фигуры. Эта модель стала популярна в конце 80-х, но на рубеже веков утратила свои позиции. До той поры, пока в моду вновь не вошла мешковатая и более свободная одежда.

Приблизительно три сезона назад молодые женщины сошли с ума от идеально вписывающихся в концепцию актуального уличного образа “маминых” джинсов. Современные модели очень похожи на те, что носили мамы модниц в 80-е. Отсюда и название.

Что такое джинсы mom?

Речь идет о джинсах, имеющих завышенную талию, свободный крой в области бедер и прямой крой в зоне голени. Многие современные модели имеют укороченную длину или носятся с подворотами. Подобный фасон полюбился модницам за то, что оставляет свободу перемещения, удлиняет ноги и визуально уменьшает талию.

“Мамины” джинсы хорошо подходят тем, кто имеет плоские бедра и хочет добавить фигуре немного женственности. Тем не менее обладательницам пышных форм тоже не следует избегать джинсов mom. Когда модель сядет по фигуре, она будет выглядеть чуть менее мешковатой, но все такой же идеальной.

Если вы ищете лучшее дополнение к “маминым” джинсам, предлагаем вам отказаться от чрезмерной мешковатости в верхней части образа. Перед вами список оптимальных комбинаций.

С обтягивающим топом

Летом и ранней осенью “мамины” джинсы можно носить с обтягивающим топом белого цвета. Идеальный вариант, если низ представлен в классическом светло-голубом исполнении. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами данного фасона, советуем вам заправлять топ внутрь. Этот прием позволит и ноги продлить, и талию визуально уменьшить.

С кимоно

Предыдущий образ можно дополнить длинным шелковым кимоно, которое будет выступать в качестве легкого пальто. Не застегивайте пуговицы, и ваша фигура приобретет большую утонченность с помощью двух вертикальных полос. Тот же прием можно использовать с удлиненной рубашкой, классическим тренчем и пальто прямого кроя, в зависимости от температуры воздуха за окном.

С пиджаком

Джинсы mom могут стать частью потрясающего кэжуал-образа в тандеме с пиджаком и белой (кремовой) футболкой. Если вы хотите имитировать брючную двойку, выбирайте пиджак родственного оттенка с джинсами. Для более формального выхода замените кеды на лодочки.

С толстовкой

Удобная толстовка в сочетании с джинсами выглядит расслабленно, актуально и стильно. Образ следует дополнить урбанистическими аксессуарами: бейсболкой, сумкой-багет, и повседневными кроссовками.

С укороченной футболкой

Джинсы с завышенной талией идеально дополняются кроп-топом. Небольшой открытый участок кожи в области живота отдает дерзостью и актуальностью.

С трикотажем

Инстаблогеры предлагают нам носить “мамины” джинсы с трикотажными кардиганами в качестве блузки. Застегните изделие на все пуговицы и заправьте внутрь. Дополните образ кедами, солнечными очками и модной сумкой. Идеальное решение для сентябрьской погоды.

Немного романтизма

В начале нулевых кэжуал-образы состояли из джинсов, блузок и лодочек. В современной интерпретации облегающие шелковые блузы уступают место изделиям с фигурными вырезами и рукавами-буфами, а лодочки – босоножкам на тонких ремешках. Подобный аутфит идеально подойдет для романтического свидания или выхода в город.