Три главные «нет»: Светлана Лобода поделилась своими секретами красоты

Светлана Лобода является мамой двоих детей. 38-летней артистке удалось быстро восстановить форму после двух беременностей. Вряд ли можно найти человека, который видел певицу с лишним весом. Секрет хорошей формы в том, что Светлана следует определенному типу питания и занимается с профессиональным тренером. Именно благодаря этому экстравагантной блондинке удается сохранить красоту, молодость и стройность.

Главный принцип диеты

Лобода на регулярной основе выкладывает в соцсетях снимки в купальнике. Ее поклонники всегда заваливают артистку комплиментами по поводу красивой фигуры, а также расспрашивают кумира о секретах ее диеты. Светлана решила поделиться с подписчиками информацией. «Нет лактозе, нет сахару, нет глютену» – вот так описала Лобода свой главный принцип диеты. Согласно мнению знаменитости, эти три «нет» отлично помогают бороться с несовершенствами фигуры и лишними килограммами.

Отзывы звезд

Светлана входит в число самых привлекательных представительниц российского шоу-бизнеса. Мать двух детей отлично выглядит на снимках в купальнике и удивляет окружающих своей выносливостью и гибкостью, демонстрируемых на сцене и в клипах. О стройности певицы говорят не только фанаты артистки, но и отечественные знаменитости.

К примеру, Ксению Собчак фотографии Лободы мотивируют не есть ничего лишнего и заняться спортом. Но есть и противоположные мнения. Стас Пшеницын, бывший в прошлом концертным директором Светланы, заявил о том, что она стесняется собственного тела. При этом женщина делает все возможное для сокрытия недостатков. Но мнению Пшеницына верят немногие.

Дробное питание

Светлана уже признавалась в ранних интервью, что ей весьма просто дается процесс похудения. Чувства голода певица не ощущает, потому что есть ей никогда не хочется. Лобода считает это большой проблемой, так как заставляет себя есть. При этом артистка придерживается дробного питания и считает его правильным. Также она говорит, что необходимо употреблять достаточное количество воды.

Растительная диета

Растительную диету, на которой сидит Светлана, советуют многие финтес-блогеры и отечественные звезды. Главная рекомендация заключается в том, что, исключив из рациона молочные продукты и лактозу, можно избавиться от высыпаний, припухлости и отечности. Часто диетологи советуют исключить из рациона молоко и творог хотя бы на время, заменив их кокосовым маслом. Оно содержит небольшое количество калорий и полезные жиры. А сахар и глютен не приносят организму пользы, а только перегружают печень избыточным количеством калорий. Естественно, это приводит к появлению лишних килограммов.

Светлана Лобода очень довольна, что несколько месяцев назад отказалась от сахара, сладкого, лактозы и глютена. Тяжело артистке было только в первые тридцать дней, а потом она привыкла к такому образу питания. Среди самых наглядных эффектов – улучшение состояния кожи. Также у Светланы стали лучше расти волосы и ногти, восстановился баланс в организме. Поэтому женщина рекомендует такую диету другим.