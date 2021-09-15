Осторожно, заморозки: как уберечь урожай огурцов при наступлении осеннего похолодания

Огурцы — одна из главных огородных культур у большинства дачников. В этом году сезон их сбора почти завершен, но так хочется продлить жизнь огуречным кустам. С приходом холодов и ночных заморозков сделать это все труднее, но это все равно возможно. При правильном подходе урожай огурцов можно собирать вплоть до первого снега. Вот как этого добиться.

Огурцы — культура теплолюбивая

Огурец посевной — довольно нежный однолетник. Комфортнее всего он чувствует себя при температуре не ниже +18 °C. Если кусты долгое время находятся в холоде, их рост и плодоношение останавливаются. Причем, холод для этой культуры означает температуру ниже +13 °С. Если огурцы и будут вызревать, но вкус их станет горьким, а мякоть — водянистой.

Тем не менее, большинство дачников предпочитает именно огурцы с открытых грядок, а не парниковые. Считается, что первые вкуснее и дольше хранятся, подходят для закаток, а плоды из парника годятся только в свежие салаты. Но именно при выращивании в открытом грунте особую опасность представляют заморозки. Сейчас самое время задуматься о защите огуречных кустов.

Что будет с огурцами, если они промерзнут?

Листья первыми отреагируют на резкое похолодание: сморщатся, почернеют, затем начнут отмирать стебли. С большой долей вероятности через неделю такого холода растение погибнет. Но есть способы помочь огурцам справиться с похолоданием и продолжить расти и давать урожай. Проведите обработку любым жидким листовым удобрением с содержанием микроэлементов для иммунитета.

Особенность кустов осенью в том, что корни становятся слабыми, и поливать их жидким удобрением бесполезно. А вот через листья растение будет впитывать все полезные вещества. Это сделает огурцы более устойчивыми к стрессу. Современным дачникам важно помнить, что глобальное потепление во всем мире увеличивает температуру, что является причиной погодных аномалий и перепадов, например, внезапных заморозков. При выращивании огурцов в открытом грунте должен быть готовый план действий на этот экстренный случай, иначе можно потерять весь урожай.

Правильное место

С самого начала стоит расположить грядки в теплом месте, защищенном от ветра и палящего солнца. Следует избегать низин и открытых участков, где собирается холодный воздух. Лучше организуйте огуречник около забора, неподалеку от ягодных кустов, обеспечивающих защиту от ветра и холода.

Постоянно следите за прогнозом. Как только передают ночные заморозки, берите пленку и накрывайте грядку. Можете использовать даже газеты или старые простыни. Главное – тщательно закрепите углы покрывного материала камнями, чтобы его не сдуло. Не забудьте по утрам укрытие убирать, чтобы конденсат испарился, а растения просохли и погрелись на солнце.

Можете устроить импровизированный парничок и накрывать его после обеда, чтобы он прогрелся к ночи. Внутри такого парничка температуры будут выше, чем снаружи на 6-20 градусов. Почва прогреется на 7-10 см в глубину. С наветреной стороны установите широкую доску для усиления эффекта.

Способы экстренной помощи при похолодании

Осенью пережить резкое похолодание огурцам поможет рукотворный туман. Разведите по периметру грядок маленькие костерки. Дымовая завеса согреет гряды не хуже покрывного материала. Под такой защитой заморозки будут не так страшны.

Обязательно полейте растения в ночь перед тем, как ударят морозы. Влажная земля содержит больше тепла, чем сухая. Если есть растения в горшках на участке, поставьте их вплотную к грядке. Вместе растениям будет легче удержать тепло.

Есть необычный способ защитить грядку с огурцами при помощи «подушек» от ветра. Большой кусок мешковины сложите пополам, набейте его соломой, сухими листьями, мульчой и сделайте несколько матов для установки перед грядкой. Некоторые используют елочные гирлянды, как дополнительный источник тепла, развешивая их между грядами.