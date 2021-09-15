Пользователи Twitter назвали “людоедом” и “нацистом” москвича, который не смог объяснить дорогу приезжим на киргизском языке

В сети Twitter резко раскритиковали жителя Москвы, который рассказал о встрече с группой мигрантов, попросивших указать его дорогу к одному из торговых центров в Медведково. Как выяснилось, они не знали русского языка и потребовали от него объясниться на киргизском. Молодой человек этого сделать не смог.

Вскоре после публикации поста, в котором он выразил недоумение ситуацией, юноша столкнулся с валом оскорблений и возмущения.

“Почему как не русский, так нацистский унтерменш?” – написала одна из комментаторов с никнеймом @LqqqqBooo.

“Да, прикинь, если рядом с тобой живут много киргизов, ты должен учить киргизский. Или ты хочешь в 2021 году игнорировать целый народ со своей культурой и своим языком? Ну тогда не удивляйся, что они так же плюют на тебя и других фашиков”, – заявляет @horny_sat_annna.

“Утро начинается с очередного людоеда. Подожду, пока его дружки-зигомёты отметятся, чтобы всех разом забанить”, – замечает @Ukchugum69.

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