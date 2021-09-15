Правда ли, что новорожденные, когда видят ангелов, смеются, и что делать в такой ситуации

Вы когда-нибудь слышали о теории, согласно которой младенцы могут видеть ангелов или призраков? Если вы не верите во все это, можете возражать. Но видели ли вы когда-нибудь ребенка, просто улыбающегося воздуху? Наверняка да. И поверьте, это не просто так. Малыши действительно могут видеть то, что взрослым недоступно.

Дети обладают суперспособностями

Уже доказано, что у младенцев есть своего рода «суперзрение». Мы теряем его к восьми месяцам, потому что наш мозг узнает, какие различия важно замечать, но малыши видят вещи полнее, чем взрослые. Кроме того, мозг детей больше, чем мозг взрослых, в пропорциях их тела. Он примерно на 130% больше! Это определенно что-то значит.

Младенцы живут за счет своего рода «мозговых волн». Их мозг видит и слышит то, что они понимают. Их невинные умы имеют собственное восприятие, которое позволяет им разговаривать с воображаемыми друзьями, и их не заставляют верить в какие-либо концепции, пока мы, как их родители, не научим их.

Дети действительно видят ангелов?

Возможно. Нет никакой определенной статистики. Возможно, дети более невинны и открыты духовным переживаниям. Многие взрослые настолько погружаются в материальный мир, что перестают осознавать присутствие Бога. Некоторые дети уверены, что под их кроватью живут монстры, что феи реальны (особенно когда они находят доказательства того, что их посещала Зубная фея) и многое другое.

Некоторые из вещей, которые дети описывают как ангелов, явно не являются величественными духовными существами, такими как танцующие маленькие огоньки, крошечные сказочные существа и воображаемые товарищи по играм. Иногда они видят духов, призраков умерших родственников, просто неведомые сущности, которые они не могут объяснить. Есть много свидетельств этому, но нет никакого логического объяснения.

Как именно дети описывают ощущение чьего-то присутствия

Однажды группа американских ученых решила собрать воедино описания «ангелов», которых видели дети. Вот самые нетрадиционные ответы:

Это прозрачный розовый цвет — такой краски и маркеров нет. (Уитни, 6 лет)Мой ангел — просто комфортное чувство. (Ньюлин, 6 лет)Моих ангелов много. Иногда они маленькие, они прячутся за моим ремнем безопасности, когда я езжу с мамой в машине. Они все время сверкают. (Саманта, 4 года)Он живет во мне, иногда вылетает и я его вижу. Он добрый и веселый, я смеюсь (Сэм, 5 лет).

Мы должны быть очень осторожны, проверяя «послания», которые, по словам детей, передали им ангелы. Важно сохранять непредвзятость и понимать, что Бог может отправлять сообщения ребенку через ангела. Но мы должны использовать проницательность, когда оцениваем сообщение.

Сам факт, что малыш видит неземные сущности, может отражать его надежды, мечты, страхи или неспособность понять жизнь. В некоторых случаях это может быть признаком психических или эмоциональных проблем. Бог никогда не даст ребенку (или кому-либо другому) послание, противоречащее учению библейских писаний.

У всех ли детей есть «ангельские переживания»?

Иисус учил, что ангелы всегда находятся с детьми (от Матфея 18:10). Большую часть времени они невидимы, и дети не знают о своем служении. Многие малыши рассказывают, что с ними был ангел, но большинство этого не делают. Интересно отметить, что дети, у которых действительно есть видения и опыт общения с ангелами, думают, что иметь его — это нормально, что это случается с каждым ребенком.

Очевидно, если вы верите, что ваш ребенок может видеть призраков в младенчестве, просто скажите ему, что они ненастоящие, и в конечном счете он поверит в это до глубины души. Он больше не будет беспокоить вас, но стоит ли лишать малыша такой радости? По правде говоря, вы никогда не сможете доказать, что ваш ребенок видит ангелов. Это еще не было доказано на 100%, но многим людям нравится в это верить.