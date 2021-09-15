Из кабачка можно приготовить вкуснейший паштет. Добавляем самые простые продукты

Существует множество рецептов, в основу которых включен кабачок, но мало кто знает, что из этого зеленого овоща можно сделать очень вкусный паштет. Если вы любитель кабачков, то это блюдо вам определенно понравится. А также вы сможете порадовать новой вкусовой палитрой ваших гостей.

Для приготовления

Необходимо купить в магазине следующие продукты:

500 граммов кабачков;2 плавленных сырка;морковь;1 луковица;подсолнечное масло – 2 ст. л.соль и перец – по вкусу.

Когда все необходимые продукты подготовлены, можно приступать к приготовлению блюда.

Готовим

1. Для начала кабачки нужно очистить и нарезать кубиками. Затем переложить в миску или салатник. Солим и перчим на свое усмотрение.

2. Затем следует очистить лук и мелко нарезать. Морковку натереть на крупной терке.

3. Подготовленные овощи перекладываем на сковороду и обжариваем на медленном огне. Затем добавляем промытые кабачки и тушим на медленном огне от 5 до 7 минут.

4. В это время измельчаем при помощи блендера плавленые сырки и остывшие овощи. Если необходимо, добавляем соль и перец.

Готовый паштет храним в холодильнике. Подавать к столу лучше всего с хлебом.

Эта закуска идеально подходит не только для повседневных приемов пищи, но и идеально смотрится на любом праздничном столе.