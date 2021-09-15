Одного «извини» недостаточно: какими словами стоит просить прощения в отношениях

Обидеть любимого человека труда не составляет. Пара неаккуратных фраз может привести к настоящему скандалу. После приходится просить прощения. Большинство привыкло действовать по стандартному сценарию. Люди говорят дежурное “прости”, считая, что этого вполне хватит для разрешения ситуации. На самом деле такие извинения могут сделать еще хуже.

Партнер подумает, что от него просто хотят отмахнуться ничего незначащими словами. Поэтому лучше подбирать другие выражения. Психологи рассказали, какие фразы могут помочь в этом случае.

“Мне стыдно, что я причинил(а) тебе боль”

Никаких экстравагантных оправданий с кучей эпитетов и метафор придумывать не следует. Хватит обычного искреннего признания. Это выражение показывает, что человек осознает глубину своего проступка. Он действительно сожалеет о совершенной ошибке. Чувство стыда указывает также на хорошо усвоенный урок. Существует вероятность, что в будущем человек более не будет совершать похожих проступков.

“Я был(а) неправ(а), поступая так с тобой”

Каждый из нас может ошибаться. Иногда промахи приводят к катастрофическим последствиям. Однако полностью исключить вероятность их появления тоже не стоит. Признание собственной неправоты и ошибки дорогого стоит. Иногда нам легче устроить грандиозный скандал, чем сознаться в совершенных ранее оплошностях. Эта фраза покажет партнеру, что человек действительно осознает глубину своего промаха.

“Я могу только представить, сколько боли причинил(а) тебе”

Может показаться, что при произнесении этого выражения человек даже не осознает, насколько сильно он задел другого. Однако такое мнение немного неправильное. Подобные выражения оставляют пространство для маневра обоим участникам диалога. В любом случае по итогам беседа будет более спокойной и мягкой.

“Я сделаю это для тебя”

Иногда слов извинения недостаточно. Приходится действовать. В конце концов, именно поступки показывают на истинное отношение человека к партнеру. Говорить можно до бесконечности долго. Одно верное действие способно заменить тысячи пустых слов и обещаний.

“Ты прощаешь меня за то, что я тебя подвел(а)?”

С этой фразой можно быть максимально осторожным. Партнеру ничто не мешает ответить отказом. Поэтому лучше использовать указанное выражение вместе с другими способами извинения. Например, сначала можно совершить какой-то поступок, позволяющий улучшить общую ситуацию, и только потом задать указанный вопрос. Результат будет значительно лучше.