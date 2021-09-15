 

Минусы серьезнее плюсов: почему не стоит часто использовать короткую программу в посудомоечной машине

15.09.2021, 17:02, Разное
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Сколько времени у вас уходит ежедневно на мытье посуды? Час? Полтора? А ведь это время можно использовать намного приятнее. Сейчас пользуются спросом посудомоечные машины. Их главное преимущество – это экономия времени. С этой целью многие хозяйки, загружая свою машину, устанавливают короткую программу. Им хочется побыстрее закончить все дела на кухне. Но так ли безопасна короткая программа для электроприбора?

Плюсы и минусы короткого режима

Как часто вы используете короткую программу в посудомоечной машине? Наверное, сразу после ужина, когда хочется скорее помыть посуду и заняться своими делами. Тарелки, кастрюли, сковороды и кухонная утварь загружаются в посудомоечную машину и промываются один раз в коротком режиме. Большой плюс, что есть такая программа, которая позволяет вам уделить больше времени своему отдыху.

Но будьте осторожны. Если вы слишком часто используете эту программу, то рискуете испортить свою электрическую помощницу.

Быстрая программа исключает предварительное мытье и сушку, за счет чего удается сократить время работы машины до получаса. При этом расход воды тоже уменьшается.

Процесс сушки

Короткая программа ускоряет не только мытье, но и сушку посуды. Влага превращается в горячий пар, который выходит из машины в конце цикла мойки. Вырабатывается значительно больше пара, если вы даете ей поработать только короткий промежуток времени.

Проблема заключается в том, что специальные нагревательные элементы и воздушные насосы, отвечающие за быстрое высыхание, в конечном итоге разрушают машину, если их использовать слишком часто.

А знаете, почему вода иногда собирается на дне стаканов, мисок и чашек? Это также связано со спецификой работы короткой программы, поскольку процесс быстрой сушки менее эффективен, чем обычный. Машина не справляется с этим на все 100 процентов.



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