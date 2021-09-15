 

Apple запатентовала инновационную технологию досмотра человека его собственным телефоном

15.09.2021, 14:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Корпорация Apple зарегистрировала права на новую инновационную технологию, позволяющую реализовать досмотр владельца телефона с помощью его же техники. Соответствующий патент под номером 2N-14,194,092 обнаружили журналисты в базе данных патентного бюро.

В документе описывается механизм работы новинки: телефон, внешне напоминающий iPhone последних моделей, будет целиком блокироваться и выводить на экран уведомление с требованием начать процедуру досмотра по требованию местных, федеральных или иных органов власти. После её начала телефон установит связь с серверами Apple и владельцу необходимо будет продемонстрировать на камеру своё местонахождение, состояние, содержимое карманов, сумок и т.д. В случае отказа или если процедура не начнётся через несколько минут, телефон отправит властям данные о своём месторасположении и отключится, причём активировать его повторно можно будет только в ближайшем фирменном магазине.

Корпорация пока официально не комментировала патент, но источник одного из IT-изданий выяснил, что подобная функция рассматривается “для безопасности самих же пользователей”. По данным предварительных опросов (пока они с грифом для служебного пользования), около 82% владельцев продукции компании не возражают, если их телефон будет их досматривать, но только при условии, что процедура одобрена Apple™ и соответствует высочайшим стандартам и интересам сообщества Apple™.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.05 / Поклонники приписывают Кристине Асмус отношения с режиссером Иваном Твердовским

29.12 / Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи купил 100 шерстяных шапок ради благотворительности

08.01 / ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА ПРОТОДИАКОНА АНДРЕЯ КУРАЕВА НА ЦЕРКОВЬ

04.11 / Ученые выяснили, как возникла Солнечная система

23.07 / В России штраф за пользование телефоном за рулем может вырасти в шесть раз

01.06 / Мнение: Умри за императора. Капитализм с самурайской спецификой

29.07 / Собянин сообщил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве

04.07 / Мнение: О природе человеческой ошибки

17.01 / Салат из «нелюбимого» продукта продлевает жизнь

16.08 / ТОП-5 самых дешевых новых иномарок в августе 2020 года в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика