Apple запатентовала инновационную технологию досмотра человека его собственным телефоном

Корпорация Apple зарегистрировала права на новую инновационную технологию, позволяющую реализовать досмотр владельца телефона с помощью его же техники. Соответствующий патент под номером 2N-14,194,092 обнаружили журналисты в базе данных патентного бюро.

В документе описывается механизм работы новинки: телефон, внешне напоминающий iPhone последних моделей, будет целиком блокироваться и выводить на экран уведомление с требованием начать процедуру досмотра по требованию местных, федеральных или иных органов власти. После её начала телефон установит связь с серверами Apple и владельцу необходимо будет продемонстрировать на камеру своё местонахождение, состояние, содержимое карманов, сумок и т.д. В случае отказа или если процедура не начнётся через несколько минут, телефон отправит властям данные о своём месторасположении и отключится, причём активировать его повторно можно будет только в ближайшем фирменном магазине.

Корпорация пока официально не комментировала патент, но источник одного из IT-изданий выяснил, что подобная функция рассматривается “для безопасности самих же пользователей”. По данным предварительных опросов (пока они с грифом для служебного пользования), около 82% владельцев продукции компании не возражают, если их телефон будет их досматривать, но только при условии, что процедура одобрена Apple™ и соответствует высочайшим стандартам и интересам сообщества Apple™.

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