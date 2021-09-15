Журналисты заметили, что на столе Никиты Михалкова больше нет портрета Владимира Путина

Съёмочная группа телеканала Russia Today во время съёмки интервью с кинорежиссёром Никитой Михалковым заметила, что с его стола исчезла фотография президента России. Это наблюдение хронологически совпало с новостью об уходе Владимира Путина на самоизоляцию из-за коронавируса.

Политологи принялись делать далеко идущие выводы из этой новости. Никита Михалков славится своим непревзойдённым политическим чутьём на изменения в верхах, а также умением ненавязчиво его продемонстрировать. Навык этот наследственный – его отец, поэт Сергей Михалков, автор текста Гимна СССР и России, менял портреты в своём кабинете на сутки раньше, чем самые осведомлённые о кремлёвских раскладах руководители.

«Если бы не сообщение об изоляции президента, то исчезновение портрета со стола Никиты Сергеевича можно было бы объяснить его осторожной фрондой из-за невнимания властей – режиссёр давно не получал бюджетного финансирования своих проектов и поиздержался. Но совпадение двух таких новостей совершенно не кажется совпадением», – рассказал на условиях анонимности один из ведущих политических аналитиков страны.

Масла в огонь слухов добавила передача Михалкова на канале «Россия 24», где он долго и подробно рассказывал об «Умном голосовании», его целях и механизме, а также о приложении «Навальный». Тон повествования был критическим, но автор как будто сомневался в своём негативном отношении к Навальному.

На официальный запрос телеканала RT Никита Михалков ответил, что на его столе никогда не было портрета Владимира Путина.

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