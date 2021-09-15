Яйцерезкой можно нарезать грибы и не только: кухонные лайфхаки, которые будут полезны хозяйкам

Иногда все, что требуется, чтобы вывести блюдо на новый уровень, это немного острого соуса, правильная сковорода и капля лимонного сока. Простые кулинарные секреты могут полностью преобразить еду.

Предлагаем вашему вниманию лайфхаки, которые смогут улучшить ваши кулинарные шедевры. Эти советы пригодятся каждой хозяйке.

Добавьте немного текстуры

Чтобы добавить текстуру, попробуйте посыпать салаты измельченными в крошку чипсами или тортильями, добавить измельченные орехи в блюда из киноа или жареного риса, сэндвич завернуть в хрустящий лист салата. Чесночно-чилийский соус, жареный лук, панировочные сухари по-итальянски, кокосовая стружка или смесь индийского медресе также могут создать дополнительную текстуру.

Заморозьте тофу

Тофу – это отличный ингредиент, который можно легко добавить во многие из ваших любимых продуктов. Замораживание тофу перед оттаиванием приводит к созданию более жесткой текстуры, которая идеально подходит для жарки на сковороде или даже на гриле. Не забудьте купить сорт, помеченный как твердый или экстра-твердый.

Добавьте острый соус

Чтобы ваши блюда были интересными, храните запас соусов в своей кладовой и холодильнике. Капелька острого соуса, капелька чимичурри или столовая ложка тахини могут в значительной степени добавить тепла, яркости или аромата любому овощному, зерновому или мясному блюду.

Вложите деньги в сковороду с антипригарным покрытием

Сковорода с антипригарным покрытием облегчает приготовление пищи (и мытье). Овощи, жаркое и пирожки могут хорошо обжариваться, не прилипая к сковороде.

Храните сушеные грибы в своей кладовой

Сушеные грибы и измельченные в порошок помидоры отлично подходят для быстрого приготовления ароматного бульона или добавления дополнительного аромата вашим блюдам. Эти ингредиенты хорошо сочетаются с супами, тушеным мясом, карри, лапшой, фасолью. Возможности безграничны. Сушеные грибы и другие продукты в закрытой стеклянной таре можно хранить очень долго, что делает эти ингредиенты весьма удобными.

Приготовьте простые кокосовые взбитые сливки

Если вы любите воздушные и пушистые десерты на растительной основе, то вам стоит попробовать этот рецепт кокосовых взбитых сливок.

Используйте охлажденное кокосовое молоко. Удалите сливки, которые собрались в верхней части банки (выложите их ложкой в миску). Взбивайте их миксером на высокой скорости, пока они не начнут густеть (если они слишком густые, вы можете добавлять оставшееся кокосовое молоко по чайной ложке за раз). Будьте осторожны, чтобы не переборщить с молоком, так как крем может размягчиться и снова превратиться в жидкость. Вы можете добавить экстракт ванили и кленовый сироп для сладости. Используйте получившийся крем сразу же или храните в металлической или стеклянной миске в холодильнике.

Выберите идеальный авокадо

Авокадо придает блюдам кремовую текстуру, но выбор спелого фрукта – это само по себе искусство.

Чтобы найти плод, готовый к употреблению, снимите немного кожуры с авокадо и посмотрите на цвет мякоти под ней. Если кожица быстро снимается и под ней мякоть зеленая, вы нашли то, что искали. Если мякоть коричневатого цвета, плод перезрел. Если кожица вообще не отрывается, плод еще не готов к употреблению.

Быстро нарежьте продукты

Яйцерезку можно использовать не только для яиц, но и для других продуктов. Используйте ее, чтобы быстро нарезать грибы, клубнику, кусочки авокадо и другие мягкие фрукты и овощи. Вы можете выложить эти ломтики на тосты, пиццу или приготовить хрустящие тако из авокадо с ананасовой сальсой.

Сохраните жидкость в банке из-под консервированного нута

Жидкость в банке с нутом может использоваться в различных рецептах на растительной основе, включая приготовление майонеза и других сливочных соусов и заправок. Это также отличная альтернатива яичному белку.

Эту жидкость можно взбить и добавить в безе на растительной основе или использовать ее для приготовления клубнично-кокосово-миндального и кофейного торта.