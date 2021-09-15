Трендовые стрижки осени для дам с длинными прямыми волосами: кому что идет

Прическу лучше всего подбирать по типу и структуре волос. Тогда вам не придется тратить много времени на укладку. Если у вас ровные и прямые о природы локоны, то обратите внимание на следующие варианты причесок.

Лисий хвост

Суть заключается в том, что парикмахер прореживает кончики под углом с двух сторон. Благодаря этому получается срез в виде треугольника, который называется «лисий хвост». С такой техникой стрижки даже при распущенных волосах у вас будет эффектная прическа.

Лесенка

Можно сделать по-другому и сместить акцент не на спину, а на лицо. Суть такой стрижи заключается в том, что каждая последующая прядь оказывается длиннее предыдущей. Наиболее короткие получаются у лица, а самые длинные — сзади.

Ровная челка

Если у вас вытянутое или прямоугольное лицо с большим лбом, то в данном случае поможет челка. Если у вас прямые от природы локоны, то можете смело делать ровную челку. Прическа будет выглядеть эффектно, и вам не придется тратить время на выпрямление и укладку. Да и лицо будет казаться не таким длинным.

Челка-занавес

Хотите подчеркнуть скулы? Тогда выбирайте другой тип челки. Речь идет о «занавесе» по аналогии со шторками. Здесь пряди располагаются по обе стороны от лица и лишь частично закрывают лоб.

Боковой пробор и челка

Обмолвимся сразу: этот вариант прически уже несколько устарел, но все же выглядит мило и симпатично. Если для вас в приоритете не следовать тенденциям, а выдерживать индивидуальный стиль, тогда можете остановиться на варианте бокового пробора с косой челкой. Это хороший выбор для тех, у кого круглое лицо.

Боб

Если у вас ромбовидное или прямоугольное лицо, тогда имеет смысл рассмотреть вариант стрижки каре. Эффектно смотрится модификация с удлинением спереди.

Многослойность

Если у вас густые и тяжелые волосы, тогда придать объема и сделать прическу пышнее можно с помощью прореживания и градуировки. Именно это ключевые особенности многослойных стрижек. Благодаря такой прическе вы сможете создать романтичный, нежный, элегантный образ.

Вы можете выбрать многослойную стрижку с челкой либо без челки: эта деталь на ваше усмотрение. Ясно одно: в любом варианте образ получится стильным и эффектным.

Ровный срез

Если у вас ровные волосы, и вы любите ходить с распущенными волосами, поражая окружающих длинными роскошными локонами, то можете выбрать ровный срез. Это хороший выбор в том случае, если у вас очень густые волосы. Кроме того, с ровным срезом проще делать укладки.