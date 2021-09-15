В Москве задержали американца, умышленно заразившего коронавирусом Дмитрия Киселёва

Во время попытки срочно покинуть Россию в аэропорту Шереметьево был задержан корреспондент The Washington Post Майкл Марбери, бравший интервью две недели назад у генерального директора информационного агентства «Россия сегодня», ведущего программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрия Киселёва.

По мнению следствия, гражданин США был болен новой коронавирусной инфекцией и не сообщил об этом в «соответствующие инстанции». Кроме того, он, несмотря на статус инфицированного, организовал интервью с Дмитрием Киселёвым, который также не был осведомлён, что контактирует с переносчиком опасной инфекции.

«В ходе расследования следствие установило, что гражданин Соединённых Штатов Америки Майкл Марбери владел информацией о том, что он является переносчиком более заразного штамма коронавируса «Дельта», что подтверждено ПЦР-тестом. Поскольку болезнь у журналиста протекала в бессимптомной форме, он обратился в посольство США, где получил методические рекомендации по заражению новой коронавирусной инфекцией известного российского журналиста Дмитрия Киселёва. Марбери и представителям американского посольства было известно, что в воскресенье, 12 сентября, должен был выйти выпуск «Вестей недели» на телеканале «Россия 1», в котором Дмитрий Константинович Киселёв сообщил бы зрителям о причастности сотрудников посольства США к вмешательству в российские выборы. Таким образом, установлено, что заражение Киселёва было умышленно спланированной акцией», – сообщил представитель СК.

Американский журналист будет привлечён к уголовной ответственности, как лицо, заразившее другое лицо коронавирусной инфекцией по ст. 236 УК РФ. Ему грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работами на срок до двух лет.

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