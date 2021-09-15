 

“Теперь я уверена в своем будущем счастливом материнстве”: Анна Семенович подготовилась к рождению детей и заморозила яйцеклетки

15.09.2021, 11:18, Разное
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Певице Анне Семенович 41 год. И она стала заложницей устаревших стереотипов. Знаменитость постоянно атакуют вопросами о ее личной жизни. Недавно артистка опубликовала пост, который успокоил ее поклонников.

Хорошая подстраховка

Публикация представляет собой видео. В ролике Анна рассказывает, что нечасто делится подробностями своей личной жизни, но сейчас решила рассказать о самом сокровенном. Звезда призналась, что она чувствует социальное давление, как и многие женщины, которые к сорока годам не успели по тем или иным причинам обзавестись детьми.

Анна считает эти разговоры, и тем более косвенные упреки, устаревшими: на них не стоит обращаться внимания. Современные медицинские технологии позволяют эффективно решить проблему. Знаменитость призналась, что прошла процедуру по замораживанию своих яйцеклеток и даже на видео предоставила соответствующее доказательство в виде документа: специальной бирки, которую выдают пациенткам. Знаменитость говорит, что подобная процедура безопасна и является прекрасной подстраховкой на будущее.

Женщинам, которые оказались в аналогичной ситуации, Анна порекомендовала никого не слушать и жить по своим правилам. Она также отметила, что всему свое время.



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