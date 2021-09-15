 

Скандалы: Кандидат с Рублевки

15.09.2021, 10:36, Разное
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Григорий Явлинский купил дом за 55 млн рублей на деньги от адвокатского бюро, работающего на органы власти и крупные госкомпании

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, который перед выборами опубликовал критическую колонку об уже сидевшем на тот момент в колонии политике Алексее Навальном и публично отговаривавший сторонников Навального голосовать за «Яблоко», незадолго до этого, в октябре 2020 года купил загородны коттедж за 55 миллионов рублей в поселке Новодарьино по Рублевскому направлению.

Об этом пишет The Insider (издание признано «иностранным агентом»).

Площадь купленного им участка – 28 соток, а расположенного на нем дома – 400 кв. м. В доме пять спальных комнат, гостиная с камином, кухня, столовая, терраса, бильярдная, библиотека, кинотеатр, сауна, джакузи и комната отдыха. Есть там и беседка с гаражом.

Кроме того, на участке оппозиционера имеется дом для персонала, занимающегося обслуживанием коттеджа.

Согласно декларациям, в 2016 году у Явлинского было 12 миллионов рублей на счетах, а в 2018 году он отчитывался о среднем доходе в 3,8 миллиона в год. Его супруга зарабатывала меньше полумиллиона.

При этом в 2018 году Явлинский получил 30 миллионов в виде вознаграждения от адвокатского бюро «Инфралекс». В этом году он баллотировался в президенты России, однако набрал меньше 1% голосов. Среди клиентов «Инфралекса» The Insider нашел государственные компании и ведомства вроде Минтранспорта и Минпросвещения. Компания работает на РЖД и «Сбербанк».

Факт дохода ни бюро, ни Явлинский не отрицают. По их версии, политик получал ежемесячное вознаграждение за консультации об экономике. Примерно такую же сумму за свою работу получает главный экономист Европейского банка реконструкции и развития.

Сам Явлинский в выборах в Госдуму в этом году не участвует.



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