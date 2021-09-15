 

Электрику отключили, морозилка разморозилась, а мы и не знаем: поможет монетка

15.09.2021, 10:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня часто отключают электроэнергию, воду, связь. Перебои происходят во многих населенных пунктах. И казалось бы, ладно, что поделаешь.

Но с продуктами питания не все так просто. Если в определенный момент они разморозились, то последующее их применение в пищу может быть опасным для здоровья.

Но как об этом узнать? Все просто.

Положите монету в морозилку

Этот трюк поможет избежать пищевого отравления.

Как определить, нарушен ли процесс заморозки в холодильнике и морозильной камере? Простая уловка с монеткой защитит вашу семью от неприятностей.

Если морозильная камера вышла из строя, нарушается процесс заморозки и хранения продуктов, они могут испортиться. Когда электричество снова включат и продукты в очередной раз замерзнут, это не значит, что проблема решена. На некоторых уже находятся болезнетворные микроорганизмы.

Более того, некоторые виды не боятся отрицательных температур и представляют серьезную опасность для человеческого организма. В частности, велика вероятность отравления при употреблении испорченных продуктов животного происхождения.

Дома вы или путешествуете, будьте бдительны! Электричество могут отключить в любой момент и в любом месте. Но в спешке легко не заметить, что пища уже испортилась. Всегда есть риск пищевого отравления с сопутствующими желудочно-кишечными проблемами.

Полезный лайфхак

На всякий случай держите монету в морозильной камере. Это поможет установить, не отключалось ли электричество за время вашего отсутствия:

В пластиковую бутылку налейте воду и поставьте в морозильную камеру. Нельзя использовать стекло, так как при низкой температуре оно лопнет.Когда вода полностью замерзнет, ​​выньте бутылку из морозильной камеры.Положите монету на поверхность льда и снова отправьте емкость в морозильную камеру.Если процесс охлаждения был нарушен, вода в сосуде растает, и монета утонет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.02 / Мнение: О возвращении России в «святые 1990-е»

30.06 / Ученые: Печень может стать ключом к лечению диабета 2 типа

20.07 / Телефон недоверия

09.06 / В Адлере застрелили двух судебных приставов

07.02 / Мнение: Изощренный антисемитизм

16.06 / Путин рассказал о звонке Байдена после резких слов

08.09 / Овдовел и оказался в доме престарелых: последние дни актера из “Ментовских войн” Романа Громадского

19.08 / Онколог Елена Смирнова рассказала о простом способе выявления рака кишечника

31.03 / Мнение: Хорошо отдохнули в Ялте

03.08 / Мнение: Собянин перешел в наступление. Маска или смерть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика