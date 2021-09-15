Скандалы: Кассу банка владельцы не жалели

По делу о растрате средств АКБ «Кредит-Москва» арестовали Джалала Сулейманова

СКР активизировал расследование хищений из банка «Кредит-Москва». Банк пять лет назад лишился лицензии, а теперь в рамках расследования арестован первый фигурант — уроженец Дагестана Джалал Сулейманов. Ему, по данным следствия, за два дня до краха банка были переданы права требования к 549 компаниям и физическим лицам почти на 2 млрд руб.

Басманный суд столицы арестовал Джалала Сулейманова по ходатайству Следственного комитета России (СКР). При этом аргументы сторон на заседании райсуда были, по данным “Ъ”, традиционными для таких случаев. Следователь, настаивая на удовлетворении своего ходатайства, сообщил, что, по его мнению, оставаясь на свободе, господин Сулейманов, который обвиняется в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить важные для следствия документы. Адвокаты фигуранта, который сейчас официально числится безработным, возражали, считая, что доводы следователя ничем не подкреплены и никакой угрозы для расследования обвиняемый не представляет.

Соответственно, необходимости в заключении обвиняемого под стражу защита не видела. Однако суд принял сторону следствия и отправил обвиняемого в СИЗО до 4 ноября.

По данным “Ъ”, арестованный — фигурант расследования обстоятельств хищения средств банка «Кредит-Москва» (КМ). Один из старейших российских банков, основанный в 1988 году, занимался кредитованием среднего и малого бизнеса. Его учредителем являлись банк «Империал», объединение «Меркурий» и ТОО «Товинвест», но к концу 90-х годов КМ перешел к частным лицам. В частности, его совладельцем был бизнесмен Ираклий Аршба, которому принадлежало 9,9% акций банка, он продал их незадолго до краха КМ в 2016 году. Причинами отзыва у банка лицензии ЦБ называл неисполнение банком нормативов достаточности собственных средств, снижение размера собственного капитала ниже минимального значения и т. п. А проверка, проведенная перед отзывом лицензии, выявила у КМ «полную утрату собственных средств». При этом его руководители и собственники, отмечали проверяющие, не принимали «действенных мер по нормализации» деятельности кредитного учреждения.

После аудита, проведенного уже после краха банка, всплыли и новые факты. Как выяснили ревизоры, банк был опустошен его владельцами и управленцами накануне отзыва лицензии. Например, касса банка оказалась пуста после того, как один из его руководителей Геннадий Гацуков получил оттуда более 3,4 млрд руб.

А 20 июля 2016 года, за два дня до отзыва лицензии, КМ передал по договору цессии практически все ликвидные долги банка одному физическому лицу — Джалалу Сулейманову. Сумма требований к 549 юридическим и физическим лицам, права на которые он получил, превышает 1,72 млрд руб.

Причем, судя по договору, заключенному между сторонами, долги выкупались господином Сулеймановым за их полную стоимость, без дисконта, что само по себе является редкостью. Вскоре после этой сделки кредиторам стали приходить уведомления об уплате долга уже на новые, махачкалинские реквизиты. Договор цессии с дагестанцем, по данным “Ъ”, подписал тот же Геннадий Гацуков.

После обращения конкурсного управляющего СКР возбудил уголовное дело о хищении средств банка, но оно, по данным “Ъ”, долгое время фактически было замороженным. И лишь в последнее время следствие по нему активизировалось.

Интересно, что Геннадий Гацуков обвиняется в хищении средств нескольких банков. Отметим, что ранее его имя фигурировало в так называемом списке Титова, однако после проверки Генпрокуратуры (ГП) России, проведенной в 2019 году, оно из списка исчезло. А годом ранее господин Гацуков был задержан в Венгрии по запросу ГП. При этом финансист обратился к местным властям с просьбой о предоставлении ему политического убежища. В конце прошлого года, как сообщал “Ъ”, венгерские власти отложили рассмотрение экстрадиционного запроса до решения вопроса об убежище.

Владислав Трифонов