Скандалы: Александр Рубцов рулил самолетами и автопарком

Разработчика российского среднемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) объявили в международный розыск за крупные злоупотребления

По версии следствия, возглавляя одновременно лизинговую компанию АО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), гендиректор Рубцов «сдал» ей в аренду полтора десятка автомобилей премиум-класса, принадлежавших ему самому и родственникам. Обслуживание частного автопарка в течение семи с половиной лет обошлось ИФК в 18 млн руб., а когда владельца транспортных средств попросили компенсировать ущерб, ему потребовалось срочное лечение в Латвии, затянувшееся уже почти на два года.

Последняя попытка спасти господина Рубцова от начала розыска через систему Интерпола была предпринята в Мосгорсуде. Защита бизнесмена просила отменить постановление Бабушкинского райсуда, заочно арестовавшего обвиняемого на два месяца. Адвокаты убеждали Мосгорсуд в том, что заочно предъявленное их клиенту ГСУ СКР по Мособласти обвинение в двух эпизодах злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) — необоснованное и незаконное, а инкриминируемое господину Рубцову нарушение «не оказало существенного влияния на финансовое состояние» компании, которую он ранее возглавлял.

По версии защиты, уголовное преследование Александра Рубцова инициировали его бывшие коллеги по ИФК, которые испытывали к нему «личную неприязнь» и сейчас обращаются в правоохранительные органы, чтобы «свести с ним счеты».

Представители бизнесмена объясняли, что тот вовсе не сбежал от следствия, а уехал в Прибалтику для лечения до возбуждения уголовного дела. Обвиняемый, как пояснили адвокаты, не скрывается, и сегодня он просто «живет и работает» за границей, сохранив за собой гражданство РФ.

Мосгорсуд, впрочем, доводы защиты отклонил.

Решение о заочном аресте господина Рубцова, таким образом, вступило в силу, поэтому можно ожидать, что в ближайшее время к его розыску подключатся полицейские других стран—участниц Интерпола.

63-летний Александр Рубцов лишился своих постов весной 2019 года. В апреле собрание акционеров АО ГСС постановило досрочно прекратить его полномочия и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор, а месяцем позже аналогичное решение приняли владельцы ИФК. Руководить ГСС тогда стал Равиль Хакимов, а ИФК возглавил бывший заместитель господина Рубцова по экономике и финансам Сергей Туркин. Свое решение представители обеих фирм не объясняли, но, во всяком случае на момент кадровых перестановок, финансовых претензий к уволенному у них не возникло. В декабре 2020 года Александр Рубцов спокойно улетел в Латвию, поселившись в своем коттедже на берегу Рижского залива.

Еще через два месяца в ГСУ СКР по Мособласти поступило заявление заместителя гендиректора по безопасности ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Артура Коваля, в котором он сообщил следствию о результатах проведенного служебного расследования деятельности экс-гендиректора ИФК. Согласно выводам ОАК, являющейся основным акционером ИФК, за семь с половиной лет своего руководства компанией господин Рубцов «необоснованно обогатился» за счет фирмы, а ее владельцам, соответственно, нанес «существенный материальный ущерб». Проверив полученную информацию, ГСУ СКР возбудило уголовное дело.

Расследованием было установлено, что по распоряжению Александра Рубцова компания с 1 января 2012 года по 31 мая 2019 года арендовала около полутора десятка автомобилей, принадлежавших самому гендиректору, его родственникам и наиболее приближенным к руководителю ИФК сотрудникам.

Собственный автопарк компании, как пояснили следствию свидетели, в то время составлял 14 транспортных средств, которых было «вполне достаточно для решения всех задач», однако ИФК взяла в аренду, например, Lexus RX 450 и Toyota Land Cruiser 200 господина Рубцова, а также Porsche Cayenne S его супруги. Все три внедорожника компания поставила на свой баланс сразу после их покупки супругами и регистрации в ГИБДД, а держала вплоть до увольнения гендиректора Рубцова.

По данным следствия, ИФК выплачивала владельцам не только ежемесячную аренду, но также брала на себя расходы на покупку топлива и техобслуживание внедорожников, за счет компании на них оформлялись страховки, устанавливались противоугонные сигнализации и даже покупались зимние шины. Одна только годовая страховка на Lexus обошлась в 230 тыс. руб., а за обслуживание трех автомобилей супружеской четы в целом ИФК заплатила 4,863 млн руб.

При этом пользовались льготами не только гендиректор и его жена. ИФК арендовала также Land Cruiser свояченицы господина Рубцова и одновременно его первого заместителя, Lexus RX 350 управляющей делами ИФК, Land Cruiser и Lexus LC 350 коммерческого директора, Infiniti JX 35 заместителя гендиректора по экономике и финансам. На полном обеспечении оказались даже Toyota RAV-4 технического директора и Volkswagen Tiguan заместителя главы фирмы по стратегии.

Ущерб от аренды транспортных средств друзей и дальних родственников господина Рубцова, по мнению следствия, составил 6,71 млн руб.

Вообще, как пояснили свидетели по делу, решение о принятии на баланс автомобиля того или иного сотрудника принимал всегда лично гендиректор, а в коллективе считали их «просто бонусами к зарплате».

Еще одну автомахинацию, по мнению ГСУ СКР, Александр Рубцов провернул с приглянувшимся ему в «Ауди Центре» на Варшавском шоссе спорткаром Audi S8 Plus стоимостью 14,3 млн руб. Гендиректор попросил свою родственницу, возглавляющую одну из дочерних ИФК компаний, купить автомобиль, а затем взял его в лизинг на 85 месяцев с правом последующего выкупа. Договор с родственницей был расторгнут досрочно, поэтому ИФК, итак заплатившая за аренду спорткара для господина Рубцова 2,24 млн руб., осталась должна владелице Audi еще 4,324 млн руб.

Таким образом, действия заочно обвиняемого Рубцова, по мнению следствия, нанесли «существенный вред правам и интересам общества», которое в то время «испытывало существенные финансовые затруднения, связанные с обслуживанием кредитных обязательств».

Стоит отметить, что нынешнее руководство ИФК планировало получить от экс-гендиректора Рубцова еще и компенсацию за премию в размере 8,3 млн руб., которую тот выписал себе в 2016 году и получил, «забыв» при этом согласовать размер вознаграждения с акционерами.

Спор о премиальных, правда, ведется пока только в арбитражах, и заручиться их поддержкой ИФК не удалось.

«Мы усмотрели в этом эпизоде признаки злоупотребления и обратились в суд,— заявил “Ъ” гендиректор ИФК Сергей Туркин, представляющий компанию в качестве истца в арбитраже и в качестве потерпевшего в уголовном деле.— Но суд нас не поддержал. Почему — не знаю, но «рвать на себе тельняшку» и оспаривать его решения мы не будем». Господин Туркин пояснил, что ИФК, как и любая крупная организация, пользовалась кредитными средствами, но сегодня со всеми долгами им удалось рассчитаться. Отвечая на вопрос, считает ли он существенной для фирмы потерю 18 млн руб., бизнесмен ответил так: «Если сравнить с расходами ИФК на транспортное обеспечение, сумма получается весьма значительной».

По словам Сергея Туркина, личной неприязни к предшественнику, о которой постоянно говорят в судах защитники Александра Рубцова, он не испытывает. «Я просто выполняю свою работу»,— сказал гендиректор ИФК.

Сергей Машкин