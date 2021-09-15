 

Евгений Понасенков поделился кадрами со съёмки сериала «Этерна»

15.09.2021, 8:31, Разное
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Российский историк Евгений Понасенков опубликовал в соцсетях кадры со съёмок сериала «Этерна» по мотивам цикла романов Веры Камши, в котором он исполнит одну из главных ролей. По его словам, его герой на протяжении серий сериала переиграет и уничтожит немало противников.

Понасенков впервые появится на большом экране в образе первого маршала Талига Рокэ Алвы, который по сюжету является одним из гениев военного искусства своего времени. На протяжении 10 серий Понасенков будет пить вино производства французской винокурни Chateau Cochone, переодеваться в различные помпезные наряды, попутно разоблачая заговоры и выигрывая военные кампании. Маэстро признался, что для того, чтобы сыграть такого персонажа, ему даже не пришлось вживаться в роль.

«Роль первого маршала – это, конечно, шаг назад. Всё-таки я привык быть императором. Но искусство требует жертв, к тому же мне нравится, что мою гениальность будут признавать другие персонажи. Они думают, что я, то есть герцог Алва, их не переиграет? Что он их не уничтожит? Он их уничтожит! А потом он над ними надругается. Жду с нетерпением премьеры сериала, которая раньше других появится на моём YouTube-канале», – заявил Понасенков.

Противостоять герою Понасенкова будет злодей, роль которого исполнит Роман Мадянов. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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