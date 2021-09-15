Трикотажное приталенное платье – тренд осени: самые модные фасоны по мнению фэшн-экспертов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Облегающее трикотажное платье – фаворит осеннего сезона 2021. Эта осень воспевает женственность во всех ее проявлениях и платьице из трикотажа становится одной из самых актуальных вещей. Фэшн-эксперты назвали модели, которые будут самыми популярными осенью 2021 г.
Приталенный силуэт
Да, этой осенью оверсайз начинает медленно сдавать свои позиции. В фаворе трикотажные платья приталенного силуэта.
Такие модели подчеркивают фигуру и акцентируют внимание на соблазнительных изгибах.
Дополнительно платьице может быть снабжено такими декоративными деталями, как боковые вырезы.
С тонким трикотажным платьем базовых расцветок можно составить множество образов.
Оно хорошо сочетается как с женственными лодочками, так и с грубыми ботинками и массивными кроссовками.
Вырез-сердечко
Тренд осени 2021 г. – трикотажное платьице с вырезом-сердечком. Такой крой похож на вариацию квадратного выреза, но выглядит более романтично и замысловато.
Вырез-сердечко привлекает внимание к портретной зоне. С таким платьицем красиво смотрятся украшения на шею, например подвески и кулоны.
Открытые плечи
Романтично смотрятся модели с открытыми плечами. Они придают образу хрупкости, идеально подходят для свиданий и прочих неформальных выходов.
Чтобы не уводить комплект в чрезмерную женственность, комбинируйте платье с открытыми плечами и обувь в мужском стиле.
Яркие цвета
Конечно, модели в черной, белой и бежевой цветовой гамме – это база. Но в этом сезоне стилисты предлагают пополнить свой гардероб яркими трикотажными новинками.
В моде платьица в розовой гамме. Модели расклешенного кроя ажурной вязки – идеальная составляющая романтичного образа (даже в сочетании с кроссовками).
Не менее актуальны и платьица в голубой гамме.
Девушкам, любящим находиться в центре внимания, подойдут платья насыщенного красного цвета.
Смотреть комментарии → Комментариев нет