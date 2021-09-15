 

Трикотажное приталенное платье – тренд осени: самые модные фасоны по мнению фэшн-экспертов

15.09.2021, 1:16, Разное
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Облегающее трикотажное платье – фаворит осеннего сезона 2021. Эта осень воспевает женственность во всех ее проявлениях и платьице из трикотажа становится одной из самых актуальных вещей. Фэшн-эксперты назвали модели, которые будут самыми популярными осенью 2021 г.

Приталенный силуэт

Да, этой осенью оверсайз начинает медленно сдавать свои позиции. В фаворе трикотажные платья приталенного силуэта.

Такие модели подчеркивают фигуру и акцентируют внимание на соблазнительных изгибах.

Дополнительно платьице может быть снабжено такими декоративными деталями, как боковые вырезы.

С тонким трикотажным платьем базовых расцветок можно составить множество образов.

Оно хорошо сочетается как с женственными лодочками, так и с грубыми ботинками и массивными кроссовками.

Вырез-сердечко

Тренд осени 2021 г. – трикотажное платьице с вырезом-сердечком. Такой крой похож на вариацию квадратного выреза, но выглядит более романтично и замысловато.

Вырез-сердечко привлекает внимание к портретной зоне. С таким платьицем красиво смотрятся украшения на шею, например подвески и кулоны.

Открытые плечи

Романтично смотрятся модели с открытыми плечами. Они придают образу хрупкости, идеально подходят для свиданий и прочих неформальных выходов.

Чтобы не уводить комплект в чрезмерную женственность, комбинируйте платье с открытыми плечами и обувь в мужском стиле.

Яркие цвета

Конечно, модели в черной, белой и бежевой цветовой гамме – это база. Но в этом сезоне стилисты предлагают пополнить свой гардероб яркими трикотажными новинками.

В моде платьица в розовой гамме. Модели расклешенного кроя ажурной вязки – идеальная составляющая романтичного образа (даже в сочетании с кроссовками).

Не менее актуальны и платьица в голубой гамме.

Девушкам, любящим находиться в центре внимания, подойдут платья насыщенного красного цвета.



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