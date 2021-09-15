Активный комментатор или борец за орфографию: как знаки зодиака ведут себя в социальных сетях

Сегодня социальные сети стали неотъемлемой частью жизни почти каждого человека. Наверное, тех, кто не является участником хотя бы одного ресурса, найти будет трудно. Кто-то размещает огромное количество снимков, кто-то занимается написанием проникновенных постов, а кто-то предпочитает действовать инкогнито, прячась за вымышленным именем. Интересно, почему люди в Сети ведут себя по-разному? Астрологи объясняют столь различные варианты поведения пользователей их принадлежностью к тому или иному знаку зодиака.

Овен – активный комментатор

Среди пользователей социальных сетей он один из наиболее активных. У него есть страничка и в Twitter, и в Facebook, и в сети “ВКонтакте”. Он с удовольствием оставляет комментарии и сам охотно выкладывает скандальные посты, внимательно следя за реакцией на них.

Судя по их профилю, Овны – это люди интеллектуально развитые, имеющие хорошее чувство юмора и отменный вкус. Хотя они ведут яркую жизнь на просторах Всемирной паутины, добавлять к себе в друзья кого зря лишь для галочки они не спешат.

Телец – неприметный странник

Представители этого знака в плане поведения в соцсетях являются антагонистами Овнов. У них нет никакой зависимости от общения в Интернете. Свой аккаунт они используют в утилитарных целях – для учебы и работы. Их новые публикации появляются довольно редко, а еще реже они оставляют комментарии.

Учтите, если Телец поставил вам лайк – это экстраординарное явление, значит, ваша публикация на самом деле является “бомбой”. Отсутствие инициативы в Сети со стороны Тельцов объясняется их неприятием виртуального общения как такового. Это живые, открытые натуры, им по душе реальные контакты.

Близнецы – внимательный наблюдатель

Родившихся под созвездием Близнецов можно назвать “родственниками” Овнов по приверженности соцсетям. Они интересуются буквально всем – и постами подруг, размещенными давным-давно, и фотографиями еды, и роликами с забавными котятами. Мемы, высмеивающие людей, листающих ленты всех соцсетей подряд круглые сутки, – это как раз о Близнецах.

Их выделяет то, что им не чужд писательский талант, что обеспечивает им целую армию фанатов. При этом Близнецы, в силу того что часто переключают внимание с одного предмета на другой, могут вдруг пропасть из поля зрения. Но это означает лишь то, что они вновь занялись чтением записей и просмотром картинок.

Рак – скрытный меланхолик

Характерной чертой этих людей является невероятная скрытность. Им она присуща и в реальности, и при виртуальном общении. От Тельцов они отличаются тем, что не жадничают, раздавая лайки. Но при этом подобной чести Раки удостаивают исключительно тех, кто числится у них в друзьях.

А попасть в этот список совсем не просто. Время от времени на их страничке появляются грустные мелодии и картинки. Но вот откровений, раздирающих душу, сопровождающих подобные посты, вы там не найдете.

Лев – мастер по части красивых картинок

Как минимум два-три поста Лев размещает у себя на странице ежедневно. У него есть свое мнение по каждому вопросу, и он спешит поделиться им с окружающими. Он пребывает в полной уверенности, что не принадлежит к серой массе, и активная жизнь в Сети для него является очередным способом проявить свою оригинальность.

Ему не жалко ни сил, ни средств, ни времени для того, чтобы продемонстрировать свою привлекательность. У него в профиле – лучшая фотография, а в альбомах – самые красивые снимки, хороший плейлист. У Львов тысячи подписчиков, которых они никогда не обделяют вниманием.

Дева – борец за правописание

Представители этого знака – прирожденные конспираторы. Их страницы не содержат ничего лишнего, а профиль, как правило, обозначен вымышленным именем. Но это происходит вовсе не из-за стеснительности Дев, а объясняется их необычайным рационализмом. Они не усматривают резона в том, чтобы всему миру сообщать личную информацию без особой надобности.

Девы проявляют осторожность и в выражении своего мнения. Если этого от них требует ситуация, им легче скопировать написанный Близнецами откровенный текст и поставить под ним свою подпись. “Рассекретить” Деву можно лишь одним способом: она является ярым борцом за орфографию, поэтому очень остро реагирует на откровенно безграмотные посты.

Весы – воплощение позитива

В социальных сетях представители этого знака стремятся к созданию образа человека общительного и позитивного. И это им прекрасно удается, так как и в жизни они ему соответствуют. У них много друзей, с половиной из которых они никогда не виделись в реальности. Они оставляют мотивирующие посты и симпатичные фото.

От Львов Весы отличаются тем, что не создают в Сети другую жизнь, более совершенную, чем настоящая. У них есть способность собирать в Интернете самое необычное, увлекательное и делиться этим с друзьями. И даже наиболее злобному троллю они не ответят хамством, а постараются трансформировать серьезный конфликт в шуточный.

Скорпион – типичный тролль

Он совсем не стесняется громко заявлять о своем мнении, особенно в том случае, если оно отличается от общепринятого стандарта. В жизни Скорпион прилагает усилия к тому, чтобы сдержать поток колкостей, готовый вырваться в любую минуту. А виртуальное пространство дает ему возможность разгуляться, что называется по полной программе.

Ведь ему не никакого дела до того, что об этом подумают пользователи, которых он и в глаза не видел. Понятно, что друзей у представителей этого знака в Сети немного, но с ними он старается поддерживать контакты.

Стрелец – прирожденный миротворец

Стрелец всегда стремится разнимать ссорящихся людей – и в реальной жизни, и виртуальном мире, когда конфликт разгорается среди комментаторов того или иного поста. При этом представителя данного знака не заботит тот факт, что в итоге и ему самому может достаться как от злопыхателя, так и от того, кого он пытается защитить.

Главное для Стрельца – это воцарение мира, и он выше мелочей. В жизни у него много друзей, для него характерен высокий культурный уровень и желание испытывать яркие эмоции. На своей страничке он рассказывает о посещении концертов, театров, выставок.

Козерог – сама осторожность

Для этого знака пользование социальными сетями – это довольно редкое явление. Его больше привлекает покорение высот в настоящей жизни. И если он, поддавшись моде, все же регистрируется на каком-либо ресурсе, то вряд ли ярко проявит себя здесь.

Он не будет выкладывать фото еды, не будет щедро раздавать лайки, в список его друзей никогда не попадут случайные люди. Да и в качестве аватара он, скорее всего, использует забавную картинку.

Водолей – любитель прекрасного

Эти люди относятся к любителям общаться, что относится и ко Всемирной паутине, и к реальному миру. Но, в отличие от Львов, они не будут тратить время и усилия, чтобы хвастать своей неординарностью перед пользователями соцсетей. Им просто лень делать это.

Им нравится просто делиться красивыми снимками. И занимаются этим они совсем не для того, чтобы вызвать чью-то зависть. Водолеи влюблены в окружающий мир и хотят передать это чувство другим. Выкладывая по десять фотографий заката подряд, они тем самым привлекают внимание к прекрасному.

Рыбы – душа нараспашку

Когда хотят передать мысль о комфортном пребывании человека в тех или иных обстоятельствах, говорят, что он чувствует себя, как рыба в воде. Именно так чувствуют себя представители Рыб в социальных сетях. Они с головой окунаются в виртуальную реальность, зачастую находя здесь ответы на волнующие их вопросы.

Им присуще делиться с подписчиками своими находками. Рыбы не заботятся о том, чтобы скрывать подробности личной жизни. Об их влюбленностях и расставаниях осведомлен весь Интернет.