Легкие осенние куртки, которые подчеркнут любой образ: что будет в моде на переходный сезон

Первый месяц осени дарит нам последние теплые дни. В этот переходный сезон в гардеробе господствуют легкие куртки всевозможных фасонов и стилей – бомберы, тренчи, модели из денима и кожи, твидовые пиджаки. Актуальными осенью 2021 года будут и верхние рубашки, которые смотрятся особенно стильно и модно.

Блейзер из искусственной кожи

Этот пиджак идеально впишется в любой образ (на главном фото). Универсальный и стильный предмет одежды можно носить абсолютно со всем: рубашками, топами, футболками, платьями, брюками, джинсами, юбками.

Бомбер

Этой осенью вновь в моде бомберы, поэтому они должны быть в шкафу любой модницы во время переходного сезона. Мужская летная куртка давно и успешно перекочевала в женский гардероб и теперь позволяет дамам выглядеть сногсшибательно. Бомберы идеально подходят для создания повседневных и спортивных образов. Например, модель в бейсбольном стиле в модных этой осенью верблюжьих и коричневых тонах.

Тренч

Этот стильный плащ-дождевик, сшитый из водоотталкивающей ткани, – обязательный элемент женского гардероба для начала осени. Беспроигрышный вариант – это тренч классического верблюжьего цвета. Великолепно смотрится такая модель с клетчатыми деталями.

Тренч оверсайз

Супемодный стиль наступившего сезона – это оверсайз. Тренчи большого размера – универсальная одежда, которую можно носить каждый день. Они идеально вписываются в офисный образ. Их можно носить как с брюками и джинсами, так и с платьями мини и кроссовками.

Кожаная байкерская куртка

Байкерская куртка из кожи – незаменимая вещь в гардеробе любой модницы, поскольку безотказно работает при создании повседневных непринужденных луков. Великолепный дуэт она составит вместе с синими джинсами.

Жакет из твида

Твид – благородная ткань, которая всегда в моде. Вещи из него выглядят элегантно и удачно вписываются во многие образы. Если хочется добавить в свой осенний лук изысканности, верное решение – надеть твидовый жакет.

Джинсовая куртка

Это один из любимых видов одежды большинства людей на прохладную погоду. Джинсовая куртка практична, демократична и всегда смотрится стильно. Игриво и совершенно по-особенному выглядит модель оверсайз с Микки Маусом, выполненная из кусков джинсовой ткани разного цвета.

Джинсовый тренч

Еще одна стильная и универсальная вещь для осени – это джинсовый двубортный тренч, который можно носить и как пиджак, и как платье. Он выглядит потрясающе в любом образе.

Черная верхняя рубашка из искусственной кожи

Верхняя рубашка из искусственной кожи выглядит не менее эффектно, чем аналогичный пиджак. Ее можно смело надевать не только с джинсами, но и с мини-платьями, юбками в складку, струящимися платьями. Образ с такой рубашкой получается очень современным и, главное, не избитым.

Джинсовая рубашка

Эта одежда занимает важное место в гардеробе людей, которые хорошо разбираются в моде. Одна давно стала классикой, а в 2021 году переживает очередную волну популярности. Джинсовую рубашку можно смело назвать самым стильным предметом гардероба наступившей осени. Настоящий хит – светлая модель молочного цвета.