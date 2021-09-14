Вязаные жилеты, кардиганы и свитера: шесть модных осенних ретрообразов и несколько идей для их ношения

Несколько лет назад вязаные кардиганы и жилеты в ретростиле с цветочным узором снова вернулись в моду главным образом потому, что популярностью начал пользоваться трикотаж в стиле 80-х годов. Модные и стильные свитера на осень отличаются широким разнообразием.

Сейчас в моде изделия с цветочным принтом, с узором ромбами, а также изделия с плетением косичкой. Своим ретростилем и узорами они очень напоминают бабушкины кардиганы и жилеты. Благодаря модным тенденциям 70-х и 80-х годов эти изделия снова возвращаются в моду в этом году, однако в более женственной форме.

Вот некоторые модные и стильные образы, которые можно составить при помощи теплого трикотажа.

Выбор цветовой палитры

В осенней моде преобладают достаточно приглушенные цвета, в частности, такие как черный, коричневые и бежевые.

Именно поэтому, чтобы несколько разнообразить свой образ, стоит надеть трикотаж ярких жизнерадостных оттенков. Он отлично дополняет привычную цветовую палитру.

Стоит приобрести яркий кардиган или жилетку, так как они сделают мрачные наряды более эффектными.

Дополнить наряд поясом

Кардиган позволяет создать красивый женственный образ, который станет отличным вариантом для теплых осенних дней.

Если хочется подчеркнуть красивую фигуру, то стоит добавить пояс. Этот аксессуар поможет привлечь внимание к талии.

С легкими топами

Вязаный кардиган очень хорошо смотрится вместе с красивыми и легкими и стильными топами.

Не стоит выбирать слишком сложные и замысловатые модели. Чем проще топ, тем лучше, так как кардиганы в стиле ретро являются сами по себе эффектными вещами.

Носить в качестве топа или свитера

Можно носить кардиганы как самостоятельный предмет гардероба в качестве стильного свитера. Отлично смотрится такой наряд вместе с юбкой или же брюками.

Жилет в ретростиле можно носить в качестве топа, а когда на улице станет достаточно прохладно, использовать этот предмет гардероба для создания многослойных нарядов, надев под низ рубашку или блузку.

Также можно носить в виде топа, надев жилет вместе с пиджаком.

Жилет с джинсами и рубашкой

Это одно из модных и трендовых сочетаний, которое пользуется большой популярностью у модниц.

Сочетание элегантных и простых нарядов помогает сделать образ невероятным и современным. Если хочется создать богемный образ, то обязательно нужно выбрать жилет с рисунком.

С юбкой или платьем

Чтобы создать образ в стиле ретро, стоит надеть вязаный жилет вместе с платьем или юбкой. Такое сочетание смотрится просто фантастически.