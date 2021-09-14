Три правила, которые нужно усвоить женщине, ради удачного замужества

Все девушки мечтают удачно выйти замуж. Но далеко не каждая понимает, что к выбору “принца на белом коне” надо отнестись крайне ответственно. Если ориентироваться на второстепенные вещи, можно совершить серьезную ошибку. Хочется принца и так, чтобы раз и навсегда. Вот только для этого придется серьезно потрудиться. Учимся правильно подбирать вторую половинку, изучая три заветных правила от психологов.

Работа над собой

Этот совет не подразумевает полной трансформации вашего характера ради избранника. Имеется в виду именно работа над своим психологическим состоянием, а конкретно — о том, любите ли вы себя.

Согласитесь, что женщина с заниженной самооценкой не сможет поверить, что она достойна восхищения. Поэтому важно работать над собой в плане приобретения красивых нарядов, пополнения словарного запаса посредством чтения, посещения необычных тренингов и умения гордиться своими достижениями.

Умейте сказать «нет» неподходящему мужчине

Девушка должна понимать, что, отвечая на ухаживания альфонсов или парней, от которых она не в восторге, но их внимание ей приятно, можно потерять время, как минимум. Если рассуждать более глобально, встречаясь не с тем, она может согласиться на такой вариант, отказавшись от поисков своей “половинки” – того настоящего и самого лучшего.

Особенно надо остерегаться мужчин с зависимостями. Они могут обещать золотые горы, просить прощения за очередную выходку в неадекватном состоянии. Но слова этого не сдержат.

Сразу надо исключить из круга потенциальных избранников абьюзеров и патологических ревнивцев. Даже если они будут “на белом коне”.

Избранник должен быть не идеальным, а достойным

Часто причиной ошибки при выборе партнера становится желание женщины найти харизматичного, с достойным доходом, сексуального, да при этом еще и умного, щедрого мужчину. Одним словом, практически идеального.

Надо понять, что образы таких женихов создают для голливудских кинокартин, в реальной жизни это скорее исключение. И если в поисках идеала отказываться от общения с парнем, который, пусть и не соответствует всем характеристикам, но надежный и внимательный к вам, то есть все шансы остаться старой девой. В то же время и кидаться на первого встречного не стоит.

Выводы

Следовательно, образ “принца на белом коне” – слишком примитивная характеристика жениха. Проанализируете, какой парень подойдет вам по характеру, как он будет относиться к детям, из какой семьи сам. Все эти пазлы сложатся в общую картину, по которой и можно принимать решение.