Широкие брюки в тренде. Какая обувь идеально подойдет к ним

Широкие брюки являются трендовой вещью этого года. Но когда дело доходит до поиска подходящей обуви к комплекту, у модниц возникают большие сложности. Например, ботинки на грубой подошве, которые идеально вписываются в концепцию струящихся платьев, в тандеме с мешковатыми брюками будут утяжелять образ.

По этой же причине следует избегать ношения высоких кроссовок и вернувшихся в моду ботинок на платформе. Прошедшие совсем недавно недели Высокой моды дают нам некоторые подсказки. Перед вами лучшие виды обуви, которые идеально подходят для аутфитов с широкими брюками.

Остроносые балетки

Многие работающие женщины давно отказались от ношения тесных и неудобных лодочек. Альтернативой модельным туфлям в этом сезоне стали остроносые балетки. Они сохраняют свободу перемещения и делают ваши ноги более изящными. Стилисты рекомендуют носить мешковатые штаны и брюки палаццо с балетками. Однако стоит убедиться, что длина изделия оптимальна. В противном случае задняя часть штанин будет волочиться по земле и потеряет свой внешний вид.

Мюли на высоком каблуке

Если вы посмотрите на выходы звезд с красной ковровой дорожки, вы сможете отследить любопытную закономерность, Большинство знаменитостей предпочитают носить с вечерними платьями босоножки. Чем меньше закрытых участков на ноге, тем изящнее внешний вид.

Тот же прием можно перенести и в образы с широкими брюками палаццо или кюлотами. Фаворитом этого года стали туфли мюли с открытым носом на высоком каблуке – прекрасная альтернатива босоножкам. Выбирайте модели светлых нюдовых оттенков, и вы не промахнетесь.

Лодочки

Остроносые модельные туфли на каблуке тоже являются подходящим вариантом для широких брюк, особенно если те идут в паре с пиджаком. Этот выбор хорош еще и тем, что позволит вам не волноваться о сохранности задней части штанин. Идеальное сочетание для невысоких женнщин, которые хотят казаться выше и стройнее.

Босоножки с тонкими ремнями

В этом году босоножки с тонкими ремнями стали немного ниже, вместо 10-сантиметровой шпильки получив каблук-рюмочку. Однако изящество подобных моделей никуда не исчезло. Босоножки с тонкими ремнями являются идеальным дополнением к просторным брюкам.

Светлые кроссовки

Обычные кроссовки без платформы смотрятся хорошо с любой одеждой, в том числе и с широкими штанами. Стилисты рекомендуют нам выбирать обувь светлого цвета, которая бы не контрастировала с одеждой. Этот прием не позволит создать диссонанс.

Ботинки челси

А вот модные двухцветные ботинки челси хорошо смотрятся в тандеме с широкими укороченными брюками. Это позволяет в выгодном свете показать силуэт обуви.

Лоферы

Ультрамодные ботинки лоферы, как и ботинки челси, лучше всего подойдут к укороченным широким брюкам. При условии наличия коротких штанин громоздкая подошва смотрится вполне гармонично даже в контрастном исполнении.